Ayakkabı hırsızları polisten kaçamadı

Malatya'da girdikleri 2 işyerinde bir miktar ayakkabı çalan 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiler göre, geçtiğimiz hafta Battalgazi ilçesine bağlı Halfettin Mahallesi Avukat sokakta meydana gelen olayda Tellal Pazarı'nda bulunan 2 ayrı işyerine giren hırsızlar bir miktar çaldıkları ayakkabılar ile kaçarak izlerini kayıp ettirdi.

Olayın fark edilmesinin ardından pazar esnafı konu hakkında şikayetçi olurken, olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltında tutulan zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.