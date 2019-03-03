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Ayakkabı tabanında esrar sevkiyatı

Doğu illerinden Batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 Afgan uyruklu şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin çantasında yapılan aramada ayakkabı tabanı ve meyve suyu kutularına zulalanmış paket halinde 2 kilo 480 gram reçine esrar maddesi ele geçirildi.


Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışma başlattı.


Doğu illerinden Batı illerine uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı bilgisi üzerine çevreyolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada çanta içerisinde bulunan meyve suyu kutuları içerisine ve ayakkabı tabanına zulalanmış şekilde farklı ebatlarda 198 paket halinde toplam 2 kilo 480 gram reçine esrar maddesi ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan 2 Afganistan uyruklu şahıs emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

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