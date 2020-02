Malatya İnönü Üniversitesi Araştırma Görevlisi Yalın Aygün'e ‘‘En İyi Bilimsel Araştırma” ödülü verildi.

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Yalın Aygün, Madrid'de düzenlenen kongrede “En İyi Bilimsel Araştırma” ödülüne layık görüldü.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu'nun danışmanlığında hazırlanan doktora tezinden üretilen ‘‘Hayatın içine Bir Bakış: Rekreasyonel Tüplü Dalıcıların Hikayeleri (A Spring Board into Life: Stories of Recreational SCUBA Divers) isimli çalışmasıyla İspanya'nın Madrid şehrinde gerçekleştirilen ve bu yıl 20'ncisi düzenlenen Avrupa'nın nitelikli sosyal bilimler kongrelerinden biri olan ‘‘20th Madrid International Conference on Arts, Marketing, Education and Interdiciplinary Studies'' isimli uluslararası kongrede Aygün, ‘‘En İyi Bilimsel Araştırma” ödülüne layık görüldü.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay'ın Aygün'ü kabul ederek, tebrik etmesi bekleniyor.