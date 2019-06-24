Ayrıldığı hamile eşini ve kardeşini tüfekle yaraladı

Malatya'da bir kişi, iddiaya göre, ayrıldığı dini nikahlı eşini ve kardeşini pompalı tüfekle yaraladı.

İnönü Mahallesi'nde bulunan Şehit Mehmet Kılınç Ağız ve Diş Hastanesi önünde akşam saatlerinde yaşanan olayda, M.D. isimli şüpheli; iddiaya göre, 2 ay önce ayrıldığı dini nikahlı eşi Z.A. ile kız kardeşi M.A.'nın önünü kesti. Pompalı tüfekle ateş açan şüpheli, araçla olay yerinden kaçtı.

Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar ile yaralanan 2 kız kardeş ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi acil servisine kaldırıldı. Yaralılardan Z.A.'nın polise verdiği bilgide 2 aylık hamile olduğunu söylediği öğrenilirken, olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde 4 adet boş tüfek kartuşu bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.