B. Elazığspor-Ümraniyespor maçının ardından

Lig'in 32. hafta maçında Birevim Elazığspor, Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalarak ligde kalma umutlarını son haftalara taşıdı. Maç sonu her iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

“Sonuna kadar bu işi kovalayacağız”

Elazığspor Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Elazığspor'un son dakikalarda büyük bir geri dönüşe imza attığını ifade ederek, “Klasik maç yorumu yapmayayım. Herhalde futbol bu yüzden çok seviliyor. Ne zaman ne olacağı belli olmuyor. Geçen hafta bizim yaşadığımızı Ümraniye bu hafta yaşadı. Maça iyi ve dengeli başladık ama golden sonra moralimiz bozuldu. Bu moralsizlik ikinci yarıya da taşındı. 3-1 den sonra herkes yeniden maça döndü. 3-3'den sonra da duran topta belki 4-3'de yapabilirdik. Biz bugünü atlattık. 3. golden sonra rakiplerimiz strese girmiştir. Yarın oynanacak Giresun-Afyon maçını bekleyeceğiz ve istediğimiz sonuç ortaya çıkarsa sonuna kadar bu işi kovalayacağız” şeklinde konuştu.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek: “Söyleyecek bir şey bulamıyorum”

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek ise, 3-0'ın ardından maçın 3-3'e gelmesinin acı verici olduğunu ifade ederek, “Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Futbolun adaletimi desem ne desem bilemiyorum. Bu kadar pozisyon bulup iyi oynayıp 3-0 dan sonra olanları hala anlamış ve tanımlamış değilim. Kelime bulamıyorum, cümle bulamıyorum ama maalesef son düdük çaldıktan sonra bunu da yaşamak varmış. Sadece üzgünüm camiamızdan özür diliyorum söyleyeceklerimi bu kadar” diye konuştu.