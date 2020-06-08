İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Babalar için mektup yarışması

Malatya’da Büyükşehir Belediyesi tarafından Babalar Günü dolayısıyla mektup yarışması düzenlenecek.

Malatya'da Büyükşehir Belediyesi tarafından Babalar Günü dolayısıyla mektup yarışması düzenlenecek.


Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilecek Babalar Günü Mektup Yarışmasına, 14 Haziran 2020 tarihine kadar mektup gönderilebilecek.


15 yaş ve altı ile 16 yaş ve üzeri olmak üzere iki kategoride düzenlenecek yarışmaya katılmak isteyen çocukların A4 formatındaki kağıtlara yazılacak mektubun alt kısmına başvuranın adı, soyadı, yaşı ve telefon numarasının yazılması gerektiği belirtildi. Yazılan mektubun fotoğrafının çekilerek 0535 207 42 89 numaralı WhatsApp hattına gönderilmesi gerekiyor.


Yarışmanın her iki kategorisinde de birincilere çeyrek altın, ikincilere 400 TL'lik hediye çeki, üçüncülere de kol saati ödülü verilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.