Babasını öldüren gencin sorgusu sürüyor

Malatya'da annesi ile tartışan babasını tüfekle öldürdükten sonra polise teslim olan gencin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, 14.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesi Yankı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, M.Y. (19) annesi ile tartışan babası Bayram Yılmaz'ı tüfekle gözünden vurdu. Olay sonrası M.Y. polise teslim olurken, baba Bayram Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirirken, baba Bayram Yılmaz'ın cenazesi otopsi Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

M.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.