Bağbozumu ve reyhan hasat şenlikleri başladı

Malatya'nın Arapgir ilçesinde her yıl geleneksek olarak düzenlenen bağbozumu ve mor reyhan hasat şenliklerine start verildi.

Arapgir'de geleneksel olarak düzenlenen bağbozumu ve mor reyhan hasat şenlikleri başladı. Bu yıl 25. düzenlenen bağbozumu şenliklerine ilçenin simge ürünlerinden coğrafi işaretli mor reyhanda eklendi. İki gün sürecek olan etkinliklerin startı ilçe merkezinde düzenlenen verilirken, törene Vali Hulusi Şahin, CHP Genel Başkanı Veli Ağbaba, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, İlçe Kaymakamı Adnan Doğan, İlçe Belediye Başkanları, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, Arapgir Kültür Derneği Başkanı Turgay Akşahin, siyasi parti, STK temsilcileri, oda başkanları, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol üyelerinin birer konuşma yaptığı açılış töreninin ardından ilçenin coğrafi işaretli köhnü üzümü teşvik yarışmasına geçilirken, çeşitli spor, kültürel aktivitelerle devam edecek olan etkinlikler pazar günü akşam saatlerinde mahalli sanatçıların vereceği konserle son bulacak.