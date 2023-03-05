Bağcılar Belediyesi, Malatya'da konteyner kent kuruyor

Bağcılar Belediyesi, depremin etkilediği Malatya'nın Battalgazi ilçesinde depremzedeler için 500 konteynerden oluşan Bağcılar Mahallesi isimli konteyner kent kuruyor. Depremzede aileler, kalıcı konutlar yapılana kadar burada barınacaklar.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin vurduğu yerlerden biri de Malatya'nın Battalgazi ilçesi oldu. Depremin hemen ardından teyakkuza geçen Bağcılar Belediyesi, yardım eli uzattığı Battalgazi'de vatandaşlara temel ihtiyaçlar başta olmak üzere her türlü konuda destek sağlıyor. Bağcılar Belediyesi, şimdi de yaraların sarıldığı Battalgazi Hanımın Çiftliği mevkiine konteyner kent kurmak için hazırlıklara başladı.

50 dönümün üzerindeki alana 500 konteyner kurulacak

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, konteyner kentin kurulacağı alanda incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yoğun bir gayretle yaraları sarmaya çalıştıklarını söyleyen Özdemir, “Büyükşehrimizle birlikte, ilçe belediyemizin koordinasyonunda sorumlu diğer belediyelerimizle buradaki yaraları sarma gayreti içerisindeyiz. Güzel çalışmalar yürütüyoruz. Köylerimize kadar varan yardımlarımız devam ediyor. Burada 50 dönümün üzerindeki bir alanda yaklaşık 500 konteynerlik bir konteyner kenti, Bağcılar Mahallesi'ni oluşturacağız. Alt yapı çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Konteynerlerimiz de gelmeye başladı. İnşallah Ramazan ayına kadar konteyner kentimizi büyük oranda tamamlamış olacağız. Ramazan ayımız da burada yoğun geçecek. O süreci de şimdiden planlıyoruz. Yemek ve diğer organizasyonları güzel bir şekilde geçirmenin gayreti içindeyiz. Alanımız içerisinde yemekhane, çamaşırhane ve anaokulu kuracağız. Bütün ihtiyaçları giderecek şekilde yaşamsal, güzel bir mahalle oluşmasına vesile olmak istiyoruz. Zor günleri hep beraber atlatacağız inşallah. Battalgazi belediye başkanımıza ev sahipliği için çalışmalardaki koordinatörlüğü için teşekkür ediyorum” dedi.

"Ramazan başlamadan konteyner kente kavuşacağız"

Desteklerinden dolayı Bağcılar Belediyesi'ne ve Bağcılar halkına teşekkür eden Güder ise, “İlk etapta vatandaşlarımızın barınma problemi vardı. Belediyemizin binaları başta olmak üzere sosyal tesisler ve devletin değişik kurumlarında insanları geçici de olsa barındırmış olduk. Daha sonra vatandaşlarımızı çadırlara aldık akabinde konteynerlerin kurulması noktasında çalışmalar başlatılmış oldu. Şu anda Hanımın Çiftliği bölgesinde yaklaşık 50 bin metrekarenin üzerinde konteyner kent kurulmasını kararlaştırdık. İnşallah Bağcılar Mahallemizin 500 konteynere kadar çıkacak alanını düzenledik. Sağ olsunlar Bağcılar Belediyemiz şu anda konteynerlerini buraya indirmiş oldular. İnşallah Ramazan başlamadan vatandaşlarımızı konteyner kentlerine kavuşturmuş olacağız” diye konuştu.

Depremzede vatandaşların yeni konutları yapılıncaya kadar kalacağı konteyner kentte çalışmalar gece gündüz aralıksız şekilde sürüyor.