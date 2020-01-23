Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı düzenlendi

Malatya'nın Arguvan ilçesinde Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Kaymakamı Abdullah Şahin, Jandarma Komutanı Ali Ayva, Emniyet Amiri İbrahim Bozkuş, Toplum Sağlığı Başkanı. Dr Sibel Çağlayan Emir, Arguvan Belediyesinde görevli Selinay Emir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Gazi Karadağ ve diğer kurum müdürleri katıldı. İlçe kaymakamı Abdullah Şahin, yaptığı konuşmada, uyuşturucuyla mücadele etmek için devletin bütün kurumlarıyla işbirliği içinde olunması gerektiğine dikkat çekerek, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda toplumun temel yapısı olan ailenin bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Gençlerin takibi konusunda ailelere büyük görevler düştüğüne parmak basan Şahin, özellikle çocukların ve gençlerin bu tür zararlı bağımlılıklardan uzak durması, için parklarda bahçelerde sık sık kontrol edilmesi gerektiğini bildirdi.

İlçe genelinde kurumlar tarafından yürütülen çalışmaların ve alınan önleyici tedbirlerin anlatıldığı toplantıda istişarelerde de bulunuldu.