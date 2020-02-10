“Bağımlılıkla Mücadele Ailede Başlar” semineri düzenlendi

Malatya'da, “Bağımlılıkla Mücadele Ailede Başlar” semineri düzenlenerek uyuşturucunun zararları tiyatro ile anlatıldı.

Yeşilyurt Belediyesi Yeşilyurt Kent Konseyi 2. Aile Okulu Gelişim Seminerleri kapsamında Yeşilyurt Kent Konseyi binasında düzenlenen etkinliğin konuğu Malatya Bağımlılıkla Sivil Mücadele Derneği idi.

Altın Kayısı Tiyatro Topluluğu tarafından canlandırılan bağımlı genç ve kız kardeşinin feryadı konulu tiyatro beğeni ile izlendi.

Altın Kayısı Tiyatro Topluluğu Başkanı İbrahim Şahin konuşmasında, ”Altın Kayısı Tiyatro Topluluğu olarak, uyuşturucu mücadele konusunda sonuna kadar gücümüzün yettiği kadar destek vermeye devam edeceğiz. Biz bu etkinliğimiz kapalı çarşı üzerinde 4 defa tekrarladık. Halkın ilgisi vardı. Gerçekten kimse çocuğunun madde bağımlısı olmasını istemez. Az önce annenin feryadını izlediniz. Bazılarınız korktunuz, bazılarınız şok oldunuz ama şöyle bir şey olabilir sizin de çocuğunuz herhangi bir maddeye bağımlı kalabilir. Bu bir kereyle bir şey olmaz deme ile başlıyor” ifadelerini kullandı.

Bağımlılıkla Sivil Mücadele Derneği Başkanı İhsan Ercan da, dernek olarak, toplumsal sorumluluk adına tamamen gönüllü olarak sosyal projeler kapsamında faaliyetler yaptıklarını söyledi. Ercan, Altın Kayısı Tiyatro Topluluğu'nun Pütürge'ye, Elazığ'a depremden zarar gören çocuklara destek vermek amacıyla gittiklerini, ayrıca Turgut Özal Tıp Merkezinde Onkoloji servisinde yatan çocuklara moral vermek için ziyaret ettiklerini, bu gençlerin, kamu kurum, kuruluş ve özel işletmelerin bu gelecek vadeden bu gençlerin desteklemesi gerektiğini ifade etti.

En önemli sorunların başında ailelerin, ‘ benim çocuğum yapmaz' yanılgısına düştükleri ve çocuklar ve gençlerle yeteri kadar ilgilenmedikleri, sevgi sözcükleri kullanmadıkları, onları etkili dinlemedikleri ve kaliteli zaman geçirmedikleri için çocukların ve gençlerin boşluğa düştüklerine dikkat çeken Ercan, “Oluşan boşluğu doldurmanın ve merak etmenin etkisiyle mutluluğu ve sevgiyi dışarıda aramaya başlayarak, söz konusu zararlı maddeler ile tanışmaya başlaması sonucu sorunlar ortaya çıkıyor. Neslin erimeye başlaması yok olmaya başlaması üzerine, ailelerin bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturmak için “Bağımlılıkla Mücadele Ailede Başlar” sloganıyla “ Bağımlılıkla Mücadelede Ailenin Önemi” konulu eğitim seminerleri vermekteyiz. Dernek olarak ebeveyn çocuk ilişkisini güçlendirmek ve devamında çocukların karşılaşabileceği her türlü bağımlılık tuzaklarına düşmelerini önlemek ve bağımlılık tehlikesinden uzaklaştırmayı amaç edinmek. Bu hedef doğrultusunda ilimizde, dernek, vakıf, özel ve tüzel kişiliklere kısaca tüm Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK), bağımlılıkla mücadelede ebeveyn çocuk ilişkisine ve ailenin önemine vurgu yapan seminerler vermek. Derneğimiz Malatya'da, bağımlılık oranlarının azaltılmasına katkıda bulunmayı hedef edinmiştir” diye konuştu.

Sosyolog Bülent Özdemir ve Malatya İl Müftülüğü Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Neztat Çakmak'ın sunumuyla “Bağımlılıkla Mücadele Ailede Başlar” konulu eğitim verildi.

“Bağımlılıkla Mücadele Ailede Başlar” seminerine katkıda bulunanlara plaket verildi.