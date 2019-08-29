Bağımlılıkla mücadelede öneriler ele alındı

Malatya Valiliğinde gerçekleşen toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Resmi kamu kurumlarının müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Uyuşturucu ile mücadele toplantısında İçişleri Bakanlığının uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki hedefleri, yaptıkları ve analizleri ele alındı. Yine bu yönde Malatya'da yapılan çalışmalar da ayrıntılı olarak ele alındı.

Toplantı ile ilgili konuşan Vali Baruş, bağımlılıkla mücadele de Malatya'da yapılan çalışmaların değerlendirilmesi amacı ile bir araya geldiklerini belirterek, "Toplantıda önemli kararların çıkacağına inanıyorum. Öncelikle daha önceki toplantımızda alınan kararların takibi ile ilgili konuları görüşeceğiz. Daha sonra da önümüzdeki süreçte yapmamız gereken, yerine getirmemiz gereken işleri tek tek değerlendireceğiz. Ayrıca bağımlılıkla mücadele konusunda daha etkili bir strateji ve yöntemler nasıl belirleyebiliriz, onun üzerinde duracağız" ifadelerine yer verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün çalışmalarının anlatıldığı sunumlarda, bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar anlatılarak gelinen son nokta ele alındı. Toplantı katılımcıların talepleri ve önerileriyle son buldu.