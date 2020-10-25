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Bahçe yangını korkuttu

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde bahçede iddiaya göre sigara izmaritinden çalılıklarda çıkan yangın fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bahçede iddiaya göre sigara izmaritinden çalılıklarda çıkan yangın fazla büyümeden kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Doğanşehir ilçesine bağlı Savaklı Mahallesi'nde bahçede iddiaya göre sigara izmaritinden dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar Malatya Büyükşehir İtfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı.


Yangının muhtemelen o bölgeden geçen bir kişinin sigara izmariti atmasından çıkmış olabileceği belirtilirken, yangınla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.

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