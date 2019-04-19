Bahçeli'den Malatya'ya teşekkür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, Bahçeli'nin Malatya'dan çok memnun olduğunu ifade ederek Malatyalılara teşekkür ettiğini söyledi.

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar ,31 Mart Yerel seçimler sonrası MHP Genel Merkez'de bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi. Avşar, MHP Genel Başkanı Dr.Devlet Bahçeli ve Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile bir araya gelerek bir görüşme yaptı. Avşar , Ankara'da genel merkez'de 31 Mart yerel seçimler sonrası, Genel Başkan Dr.Devlet Bahçeli'ye Faaliyet Raporu ve 31 Mart Yerel Seçimler raporunu sundu. Raporları titizlikle inceleyen MHP Genel Başkanı Dr.Devlet Bahçeli, Malatya teşkilatından son derece memnun olduğunu belirterek, “Milliyetçi Hareket Partisine gönül vermiş tüm Malatyalılara teşekkür ediyorum. Tüm teşkilatlarımıza selamlar gönderiyorum. Malatya'dan son derece memnunuz. Çalışmalarınızı yakinen takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, Genel Merkez'de görüşmelerini Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile devam ettirdi. Seçim faaliyet raporunu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldıza da takdim ederek, af taslağının geleceği, durumu ve işleyişi hakkında istişarelerde bulundu. Başkan Avşar görüşme sonrası, Tüm kader mahkumlarına af konusu hakkında sevindirici bir haber göndererek, “Af konusunda Genel Başkan Yardımcımız Feti Yıldız bey ile istişare ettik. MHP'nin af konusunu en kısa zaman içinde gündeme taşıyıp, olumlu sonuç alma adına gerekli adımların atılacağı müjdesini verebiliriz. Genel Başkan Yardımcımız Feti Yıldız Bey, af konusunun takipçisi olduklarını ve konunun en kısa zaman içinde meclise taşıyacaklarını ilettiler” diye konuştu.