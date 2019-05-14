Bahçeşehir Koleji atletizmde il birincisi oldu

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm pistinde gerçekleşen yarışta, birçok rakibini geride bırakan Malatya Bahçeşehir Koleji erkek takımı il birincisi oldu.

İl birincisi olan takımın, 26 Mayıs'ta Gaziantep'te gerçekleştirilecek bölge müsabakalarında Malatya'yı temsil edeceği belirtildi. Malatya'da gerçekleşen Türkcell U14 kategorisinde Bahçeşehir Koleji Kız takımı ise il birinciliği derecesi elde etti.