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Bahçesinde yetiştirdiği elmaları kampanyaya bağışladı

Malatya’da emekli bir Başkomiser, “Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına nakdi para ve bahçesinde yetiştirdiği elmaları bağışladı.

Malatya'da emekli bir Başkomiser, “Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına nakdi para ve bahçesinde yetiştirdiği elmaları bağışladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiye'm" Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında, Malatya'nın Hekimhan ilçesi sakinlerinden Emekli Başkomiser Halil Rıfat Akyüz'ün maddi bağışı ile birlikte ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere bahçesinde yetiştirdiği elmaları, ilçe Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından teslim alındı.


Emekli Başkomiser Halil Rıfat Akyüz'ün kampanyaya maddi bağışı ile birlikte ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere bahçesinde yetiştirdiği elmaları muhtaçlara vermesi takdirle karşılandı.

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