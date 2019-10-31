Bakan Albayrak'tan iş dünyasına enflasyon müjdesi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonunda gerçekleşen buluşmada konuşan Bakan Albayrak, iş dünyasını da yakından ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu.

Ekonomi politikaları açısından önemli bir süreci başlattıklarını belirten Albayrak, son 1 yıl içerisinde Türkiye'nin tarihi bir dönemden geçtiğini dile getirdi. Özellikle Türkiye ekonomisinin dünyada eşi benzeri görülmemiş bir finansal saldırıya maruz kaldığını ifade eden Albayrak, “Özellikle 15 ayı aşkın bir süredir yoğun bir mücadele verdik. Ve bir ideali ortaya koymaya çalıştık. Hep şunu ifade ettik. Türkiye ekonomisini arzu ettiğimiz seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Bunu hep birlikte başaracağız. Türkiye ekonomisi 17 yılda önemli bir mesafe kaydetti. Artık bundan sonra yeni bir ekonomik modele geçeceğimiz bu süreci Anadolu'da yoğun ziyaretlerle bu süreci birebir sizlerle paylaşacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde AK Parti Hükümetlerinin birinci önceliğinin her zaman Türkiye'nin refahını ve huzurunu arttırma olduğunu ifade eden Albayrak, “Biz güçlü Türkiye ideali dışında, son 6 yıldır ülkemize karşı devreye alınan tüm bu saldırıların diz çöktürme, korkutma girişimlerinin ekonomi alanında olduğuna şahit olduk. Çünkü son 6 yıldır, 2013 Haziran ayında Gezi sürecinde Türkiye eşsiz saldırılara maruz kaldı” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin FETÖ, PYD/PKK ve DEAŞ terör örgütleri ile mücadele ettiğini de dile getiren Bakan Albayrak, “3 ayrı terör örgütü ile aynı anda cephede mücadele eden dünyadaki tek ülke olduk. Ülkemizin hiç huzuru açısından bakıldığında sınırlarımızın ötesinde tarihi bir sorumluluk üstlenirken ekonominin de ülkemize adeta bir silah gibi doğrultulacağından bu silahın ateşleneceğinden emindik. Bunları hep birlikte yaşadık, gördük. Ve bugün bile bu alandaki mücadeleden çekilmedik. Bu ülkenin potansiyeli ve kapasitesi çok güçlü” ifadelerine yer verdi.

Bu saldırılara karşı topyekün bir mücadele başlattıklarını da ifade eden Albayrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Özellikle ekonomi alanında verdiğimiz mücadelenin yanında bir de algı operasyonları var. Türkiye'ye karşı yapılan itibar suikastlarına karşı mücadele verdik veriyoruz halen. Suriye operasyonunda bütün dünyanın nasıl algı operasyonu ile karşılık verdiğini şahit oldunuz demi. İşte tüm bunların içerisinde eşine az rastlanır bir seviyesizlik, ahlaksızlık, hiçbir değer tanınmadan saldırılara maruz kaldık. Çok kapsamlı çok detaylı terzi işçiliği noktasında çalıştığımız politikalarla stratejilerimizi belirledik. Biz ekonomide bu mücadeleyi verirken birileri algıyı başka yerlere çekmeye çalışıyor. Ekonomimizin doğrudan birkaç kez hedef alındığının itiraf edilmesine rağmen hala eşine az rastlanır bir şekilde pişkin bir şekilde yalanlarına algı operasyonlarına devam ettiler. Sonunda bütün bu süreci toplumsal olarak her geçen gün daha net görmeye başladık. Birilerinin maşası olarak sadece ülkemize karşı yürütülen planın bir parçası olan bu kişilerin itibar gördüğüne bir dönem şahit olduk. ‘Allah Allah dolar 10 lira olacakmış, 15 lira olacakmış. Koca koca adam canım yalan söyler mi? Profesör iş dünyası şusu busu televizyonlara çıkıyor, her gün İMF gelecek' hatırlıyorsunuz değil mi? İMF'ye gidecekler diye diye, bağıra bağıra konuşan ağızlarından koca koca laflar edenler birileri tarafından hep ‘bir bilendir, doğrudur' muamelesi gördü, buna şahit olduk. Son 1 yılda geldiğimiz noktada toplumsal korku imparatorluğu oluşturmaya çalıştılar. Tıpkı bir dönem bunların derdi nasıl ağaç değildi, ağaç bahanesi ile ekonomi de batacak algısı üzerine yapılan bir operasyon birilerinin hayalindeki gibi bu senaryo başarısız oldu. Başaramadılar, kendilerinden öncekiler gibi bu süreç içerisinde bu algıyı ortaya koyanlar bir kez daha toplumda başarısız oldular. Tarihin en büyük 3 kur saldırısına maruz kaldığımız son bir yılda tüm bunlara, tehditlere, yatırımlara rağmen Türkiye olarak emin adımlarla hedeflerimize doğru adım adım ilerliyoruz”

15 aylık süreçte ekonominin sağlam alt yapısı sayesinde finansal piyasalarda normalleşmeyi sağladıklarını vurgulayan Bakan Albayrak, yeni ekonomi programını farklı kesimlerin görüş ve desteğiyle de başarılı bir şekilde ortaya koyduklarını söyledi. Hedefler sayesinde çok önemli kazanımlar elde ettiklerini de belirten Albayrak, Türkiye olarak ana mücadele alanlarının birinin de Enflasyon olduğunu ifade etti.

Enflasyonda öngörülenden daha iyi bir noktaya geldiklerini de belirten Albayrak, “Geçtiğimizi yıl yüzde 15, 9 enflasyon hedefi öngörmüştük, bu yıl için Allah'ın izniyle bununda daha altında gerçekleşecek. Ekim ayı itibariyle yüzde 8'leri göreceğiz inşallah. İşte ‘Enflasyon patlayacak yüzde 50-60 olacak, ÜFE ile TÜFE arasındaki makas çok açıldı. Enflasyon tutamayacaklar' derken şükürler olsun, kontrol altına alındı. Özellikle Türkiye olarak biz gelişmiş ülkeler arasında bir üst lige çıkmak istiyorsak hep şunu ifade etti. Enflasyonda hiçbir dönem başaramadığımız o meşhur hikaye, yüzde 5'in altına inmenin en önemli hedefimiz olduğunu açıkladım. Ve bu 3 yıllık programda Allah'ın izniyle yeni ekonomi programında yüzde 5'in altında tarihimizde ilk defa inşallah göreceğiz. Önümüzdeki dönemde ara ve maliye programlarının güçlü eş güdümü mal ve hizmet pazarlarında rekabet ve verimliği arttıracak yapısal değişiklik ve reformlarla birlikte enflasyon artık tek haneleri kalıcı hale getirecek şekilde hedeflerimizi başarıya ulaştıracağız” diye konuştu.

Eylül ayı itibariyle Türkiye'deki ihracatçı firma sayısının ithalat yapan firma sayısını geçtiğini belirten Albayrak konuşmasının şöyle sürdürdü:

“İşte bu kapsamda en temek kırılganlığımız neydi cari açık. Bununla mücadele de çok kararlı adımlar atılmaya başlandı. Malumunuz 2019 yılı Ağustos ayı itibariyle geçtiğimizi yıl 2018 ayı Haziran mayıs haziran temmuz yaklaşık 58 -60 milyar dolar cari açıktan, 2019 Ağustos ayı itibariyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek rakamı dediğimiz 5,1 milyar dolarlık cari fazla vererek rekor kırdık.

Ne diyorlardı ‘Cari fazla küçülen ekonomi' Belki ekonomi literatürüne girecek bir başarı ile inşallah bu yılı küçülmeden ki beklentiler açısından şunu söyleyeyim. Benim tahminim yüzde 4'leri göreceğiz, yüzde 4'lük bir büyüme ile tüm yılı pozitif bir büyüme ile kapatıp 2020 hedefi olarak koyduğumuz yüzde 5'lik büyüme politikasına çok güçlü bir şekilde Türkiye dönmüş olacak.

Biz küresel ticaret pastasının her yıl daha da daraldığını küresel iklimin daha da zorlaştığı bir dönemde yaşadığımız onca saldırıya rağmen Türkiye olarak ihracatımızı arttırdık, ithalatımızı azalttık ve bu dengede cari açıktan cari fazla veren bir sürece geldik. Bununla birlikte de İnşallah 2019'u pozitif bir büyüme ile kapatacağız. Biz bunu aylar öncesinden açıklamamıza rağmen birçok uluslararası kurum Türkiye eksi 3-4 küçülecek diyordu. En son İMF bile tahmininden eksiden artıya değiştirmeye başladı. Demek ki Türkiye ekonomisi çok daha iyiye gidiyor. Bütün süreç Allah'ın izniyle daha iyiye geçecek.

Sanayi reel sektörün destekleme eskisinden daha güçlü şekilde devam edecek. Büyümede katma değer, ihracat üretim hep önceliğimiz olacak. Önümüzdeki dönemde bunu çok daha etkili bir şekilde göreceğiz.

Enflasyonda merkez Bankasının çok güçlü faiz indirimine şahit olduk. Sadece son 3 toplantıda yaklaşık 1000 bazlık yani yüzde 10'luk faiz indirimi geldi. Faizlerin inmesi hem güvenin hem iktisadi piyasaların çok ciddi anlamda olumlu etkilediği bir süreç oldu. Yüzde 24'den yüzde 14'lere geldi. Birileri ne diyordu ‘faizleri düşüremezler, faizleri düşürebilirlerse ne olacak enflasyon patlayacak' Ne oldu hem faiz düştü, hem kur patlamadı enflasyon düşmeye devam ediyor. Birileri diyor ya rakamları elle yazıyorlar. Tabi kuru da her gün elle yazıyoruz, enflasyonu da elle yazıyoruz. ihracatı zaten ben akşamları otuyorum böyle söylüyorum. Daha iyiye gidiyor Allah'ın izniyle daha iyiye gidecek. Şimdi birileri insanları korkutarak endişeye sevk ederek ülkeyi yıllarca yüksek faiz ödemeye mahkum etmeye çalışıyorlar. Bunların hepsinin mağlup olmaya, maskeleri düşmeye devam edecek. Buz tezleri çökertmeye devam edeceğiz”

Düşen maliyetler ile birlikte iş dünyası ve reel sektör de ertelenen yatırımların da kapısını açacağını ifade eden Albayrak, “Reel sektörün çok daha farlı destekleneceği finansal olarak yeni bir dönem açacağız. 2019 yılı başında bakanlığımızın desteği ile KOBİ'lere finansman sağladık. 2019 da ihracat ve katma değer üretim öncelikli anlayışımız ile bankacılık sektöründe bir ilk olan ivme finansman paketini uygulamaya aldık. Tüm bu iyileşmelerin tamamı her geçen gün bir dakika kaybetmeden vatandaşa yansıtmaya, topluma yansıtmaya devam edeceğiz. Konut kredilerindeki düşen faizler bunun yansıtılması ile birlikte konut sektöründe hareketlenme son 2 ayda 200 binin üzerinde başvuru yaklaşık 150 bine yakın 3 kamu bankası kullanımı var yoğun bir faaliyet noktasında süreç başladı. Ekonomideki kazanımlarımızı koruyarak elhamdülillah çok daha iyi bir konuma doğru hızla ilerliyoruz” dedi.

İlk 2 çeyrekte baz noktasına toparlanma 3 ve 4'üncü çeyrekte ise çok daha iyi bir noktaya geldiklerini ifade eden Albayrak şunları söyledi:

“3'üncü çeyrekteki ekonomik aktiviteler toparlanmalar pozitif olarak yansıyacağını görüyoruz. Bu çerçevede sanayi üretimi temmuz ağustos bir önceki çeyreğe göre yüzde 1 büyüme kaydetti. Önemli müjdeleri sizinle paylaşmak istiyorum. Ekonomideki geçici süreli türbülans işsizlikte ciddi bir inşaat sektörü başta olmak üzere artışa neden oldu. Reel sektör öncelikli yeni politikalarımızla birlikte İşsizlikle mücadeleye destek sağlamayı yoğun bir çalışma sonrası güçlü adımlarla destekleyeceğiz.

Tüm bu açıdan bakıldığında istihdama katkı sağlamak adına 3 kamu bankamız, istihdam odaklı kredi paketlerini devreye alacak. Belirlediğimiz sektörlerde 2 yıla varan ana para ödemesiz, 5 yıla kadar vade içerisinde çok uygun koşullar, düşük maliyette uzun vadeli işletme kredisi kullandırılacak. 4 yeni ürünü hayata geçirecekler. Sonuç itibariyle iş dünyasına uygun şartlarda finansman sağlarken işsizlikle mücadele konusunda da çok önemli bir adımı atmış olacağız. Yine kurumsal ticareti paketi. Kamu bankalarımız 1 Kasım itibarıyla kurumsal ticari kredi politikası uygulayacak. Faizlerinde 200 puan indirime giderek yüzde 11- 13,5 faiz indirimi adımı atacaklar. Bu oranlar 2014 yılından itibaren en düşük ticari kredi faiz oranına ulaşmış durumda. 6 yıllık süreç içerisinde en düşük orana inmiş oluyorlar. Tekrar artık çok düşük faizlerin olduğu bir iklime giriyoruz. İnşallah bu iyileştirmeyi her geçen gün reel sektöre iş dünyasına yansıtmaya devam edeceğiz”

Barış Pınarı Hareketine de değinen Albayrak, “Ekim ayı başında devletimiz sınırlarımızda kurulmak istenen terör devletinin tepesine çelik yumruğunu indirdi. Cephede verdiğimiz bu tarihi mücadeleyi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde masa da gösterdiğimiz dik ve kararlı duruş sayesinde diplomatik alandaki başarıyla taçlandırdık. Elbette bu mücadelenin bir başka olanını da ekonomideki kararlı duruşumuzu sürdürerek devam edeceğiz. Şehitlerimizin emanetine cephede ve masada nasıl sahip çıkıyorsak, önceliğimiz onların emanetine layık olabilmek olacaktır” dedi.

Barış Pınarı hareketine karşı çıkan ülkelere de tepki gösteren Bakan Albayrak, “Görüyorsunuz son günlerde yapılan siyasi baskılar. Ne oldu? Suriye'deki terör devletini yıkmak için attığımız adımlara bütün dünya birlemiş gibi hayır dedi. 8 yıldır o mülteci sorununun yükünü çeken Türkiye, maliyetini çeken Türkiye, terörle mücadele noktasında can güvenliği noktasında can güvenliğini çeken Türkiye dünyada kimseden bir yardım yok. Hiç kimseden bir geçmiş olsun demek yok. E ben bu tehdidi bertaraf edeceğim dediğin zaman dünya ayağa kalkıyor. Ayağa kalkmayı bırakın aya çıksalar bir önemi yok. Bu millet haksızlığa, zulme boyun eğmez teröre, korkuya boyun eğmez bir kez deha bunu gösterdik. Gerekirse daha büyüğünü gösteririz. Toplum olarak 82 milyon kenetlendi bu süreçte. Bunun ekonomik ayağı, siyasi ayağı da bu süreçte bize çok daha fazla sorumluluk yüklediğinin farkındayız. Türkiye'nin önümüzdeki süreçte başarmanın hiçbir ihtimal seçeneği yok. Tüm bunların tamamını güçlü bir şekilde başararak milletimizi layık olduğu yere taşıyacağız hep birlikte başaracağız”