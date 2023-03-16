Bakan Bilgin: “Deprem felaketinin meydana getirdiği sorunları aşmak için Türk devleti elinden gelen her şeyi yapıyor”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Malatya'da AFAD Koordinasyon Merkezinde yaptığı açıklamada, “Deprem büyük bir felaket, bu felaketin meydana getirdiği sorunları aşmak için Türk devleti elinden gelen her şeyi yapıyor” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Malatya'da AFAD Koordinasyon Merkezinde bilgilendirme toplantısı yaptı. Toplantı sonrası basına açıklamalarda bulunan Bakan Vedat Bilgin, bölgede iş hayatının yeniden canlanması ve ekonominin harekete geçmesi için Türk devletinin elinden gelen bütün destekleri vereceğini söyledi.

Depremin meydana getirdiği sorunları çözmek için Türk devletinin elinden gelen her türlü çabayı sarf ettiğini ve sarf etmeye devam edeceğini ifade eden Bakan Bilgin, "Büyük bir afetten geçiyoruz bu afetin arkasından bir başka afet bölgemizde de hissedildi. Deprem büyük bir felaket, bu felaketin meydana getirdiği sorunları aşmak için Türk devleti elinden gelen her şeyi yapıyor. İlk aşamada kurtarma faaliyetleri sonra kurtulan insanları, depremzedeleri bölgede kalacaklarsa onların yaşayabilecekleri çadırları, çadır kentleri, konteyner kentleri arkasından yeni hayat alanlarının planlanarak inşaatların bir an önce başlatılması konusunda bir çalışma yapılıyor. Bu çalışmalar çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Birçok yerde temel atma sürecine girilmişti. Dolayısıyla Türk devletinin bu felaket karşısında milletin hizmetinde olduğunu tüm kamuoyu biliyor. Bu konuda da elimizden gelen her türlü sarf ediyoruz sarf etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Çalışma hayatının normalleşmesi ve üretim faaliyetlerinin başlaması için her sorunu çözeceklerini belirten Bakan Bilgin, “Biz çalışma hayatının da hayatın normalleşmesi için önemli bir gösterge olduğunu üretim faaliyetinin başlanması, esnafın, ticaret hayatının canlanması bu konusunda da bizim üzerimize düşen her görevi yerine getireceğiz, her sorunu çözeceğiz. Deprem olur olmaz bölgede biz SGK üzerinden ilaç katılım payı, depremzedelerden doktor tedavi katılım payını kaldırmıştık. Bundan sonra da hemen devreye kısa çalışma ödeneğini nakdi ücret desteğini sunduk. İşletmelerin kendileri üretim faaliyetlerine devam edememe ya da pazarlarını kaybetme ya da sorun yaşama durumlarında onun şartlarını biliyorlar. Bu imkanları doğrudan doğruya çalışma hayatının istifade etmesi için onların önüne koyduk. Müracaatlar başladı ödemeler yapılıyor” diye konuştu.

“Bölgemizin normalleşmesi, ekonomik hayatın harekete geçmesi yeniden başlangıcını teşvik edecek bütün tedbirleri alıyoruz”

Bölgedeki en önemli problemin istihdam problemi olduğuna değinen Bilgin, “Gelir kaybına maruz kalmış olan ailelerin gelir sahibi yapılması. Bu konuda da ilk aşamada 25 bin yeni istihdam gerçekleştirdik. Valilerimizin organizasyonuyla yürüyor bu istihdam. Gelir olmayan aileler tespit edilerek. İkinci 25 bini de bölgede uygulamaya sokacağız. İkinci 25 bin istihdam paketini de açacağız. Dolayısıyla bölgemizin normalleşmesi ekonomik hayatın harekete geçmesi yeniden başlangıcını teşvik edecek bütün tedbirleri alıyoruz. Bu konuda da hiçbir sınır tanımadan her ihtiyacı karşılamak bizim görevimiz” dedi.

“Hiç kimsenin hak kaybına maruz kalmayacağını altını çizmek isterim”

Türkiye'nin yirmi yılı aşan problemi olan EYT sorununu çözdüklerini ancak sevincin buruk bir sevince dönüştüğüne değinen Bilgin, “Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) de sorununu çözmüştük. Bu sorun Türkiye'nin 20 yılı aşkın yaşadığı bir konuydu. Bu çözüldü. Fakat onun sevinci buruk bir sevince dönüştü. Bölgemizde de EYT'ye ya da diğer emeklilik normal aşamalardan geçerek emekli olmak isteyen yurttaşlarımızın bu taleplerini karşılıyoruz. Çalışmalarımız bizim sosyal güvenlik kurumunun (SGK) çalışmaları devam ediyor. Bu konuda da kimsenin herhangi bir hak kaybı olmayacaktır. Onun bilinmesini isterim. Hiç kimsenin hak kaybına maruz kalmayacağını altını çizmek isterim. Buralarda herhangi bir gecikme olduğu zaman da onlar telafi edilecektir. Hiçbir gecikme hiçbir hak kaybı söz konusu olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Türk devletinin vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere bütün kurumlarıyla bölgenin hizmetinde olduğunun altını çizen Bilgin, "Bölgede iş hayatının yeniden canlanması, ekonominin yeniden harekete geçmesi, insanların çarşıda pazarda yeniden görünebilmesi için bizim bu destekleri vermemiz lazım. Bu destekleri Türk devleti elinden gelen bütün destekleri verecektir. Biz de bakanlık olarak üstümüze düşen bütün görevleri yapacağız. Cumhurbaşkanımız dün de grup toplantısından bahsettiler Türkiye Cumhuriyeti bir sosyal devlettir. Vatandaşının bütün ihtiyaçlarını karşılamak üzere bütün kurumlarıyla milletimizin bölgemizin hizmetindedir. Bu konuda bütün talepleri karşılayacağımız bütün imkanları seferber edeceğimizi belirtmek isterim. Acıları ortadan kaldırmak mümkün değildir ama acılarımızı paylaşarak azaltacağız. Önümüzdeki bütün sorunları çözerek geleceğe hazırlanacağız. Geleceğimizi yeniden kuracağız” diye konuştu.