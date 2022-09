Bakan Derya Yanık, Malatya'da Huzurevi'ni ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Huzurevini ziyaret ederek burada kalan yaşlılarla bir araya geldi. Huzurevi sakinleri ile buluşarak onlarla sohbet eden Bakan Yanık, çıkışta ise basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Malatya ziyaretine şehit haberiyle başladıklarını ve bunun Malatya programlarının buruk bir program olduğunu belirten Yanık, “Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize baş sağlığı diliyorum.” dedi. Kentteki ziyaretlerinde valilik ve belediyede aldıkları brifingler çerçevesinde şehrin genel değerlendirmesini de yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, “Bunun yanında Bakanlığımızın hizmetlerini yerinde inceleme noktasında çalışma arkadaşlarımızla görüştük. Bakanlığımızın önümüzdeki süreçteki çalışmalarını planlamak ve değerlendirmek noktasında son derece verimli bir çalışma oldu” ifadelerine yer verdi.

Malatya'nın kendileri için son derece önemli bir şehir olduğunu da belirten Yanık, “Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde eskiden beri ekonomisiyle, insan kaynağıyla, ticari hacmiyle ve terörün en şiddetli olduğu zamanlarda teröre geçit vermeyen kimliğiyle bölgenin sigorta illerinden birisi” dedi. Hizmetleri planlarken, şehrin ihtiyaçlarına uygun şekilde çalışmaları sürdürdüklerini de ifade eden Bakan Yanık, önümüzdeki süreçte Malatya'ya 5 adet Aile Destek Merkezi (ADEM) kurarak hızlı bir biçimde özellikle kadın ve çocukların ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söyledi.

Hangi bölgelerde, nüfusa göre nasıl olacağı noktasında planlamalarının hızlıca yapılacağını kaydeden Bakan Yanık, diğer yandan da çocuk ve huzurevleri ile ilgili de ihtiyaç planlamalarının yeniden gözden geçirildiğini belirtti. Malatya'nın ticari, insan kaynağı ve üniversitelerinin varlığı nedeniyle bölgesinde oldukça etkin bir şehir olduğunu da ifade eden Bakan Yanık, “Malatya'nın bu birikimine, bu kıymetine uygun, şanına yakışır şekilde hizmetlerimizi hızlıca hayata geçireceğiz. Malatya bizi sever, AK Partiyi sever, biz Malatya'yı severiz. O yüzden milletimizin bu teveccühünü karşılıksız bırakmayacak şekilde AK Parti hükümeti olarak, bütün bakanlıklar olarak, biz de dahil olmak üzere, Malatya'mıza en iyi şekilde nasıl hizmet edebiliriz bunun çalışmalarını yapıyoruz. Zaten Malatya siyaseti bu anlamda yerel dinamikleri, yerel ihtiyaçları aralıksız takip eder. Milletvekillerimiz her birisi ayrı ayrı son derece nabzı yakından tutar, ihtiyaçları yakından takip eder, her an vatandaşımızla iç içedir. Dolayısıyla biz de bakanlıklar olarak vekillerimizle çok yakın temas içinde, işbirliği içinde her ilimizle alakalı çalışmalarımızı planlıyoruz ve çalışmalara devam ediyoruz.” diye konuştu.

Bakan Derya Yanık'ın Huzurevi ziyaretine Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti MKYK Üyeleri ve Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Hakan Kahtalı'da eşlik etti.