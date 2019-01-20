Bakan Dönmez, Battalgazi Belediyesini ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Battalgazi Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Selahattin Gürkan'dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Malatya'da bazı temaslarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, beraberinde Malatya Milletvekilleri ile birlikte Battalgazi Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Dönmez, Belediye önünde Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, başkan yardımcıları ve birim müdürleri tarafından karşılandı. Battalgazi Belediyesi Zabıtası tören mangasını selamlayan Bakan Dönmez, burada ilk olarak Başkan Gürkan ile birlikte Battalgazi Belediyesi fuaye alanında bulunan ve yapılan hizmetlerin maketlerini gezerek, belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Başkan Gürkan, Bakan Dönmez'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Battalgazi ilçesinde Türkiye'ye rol model olan hizmetleri gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, Battalgazi ilçesine önemli hizmetlerin yapıldığını belirterek, Başkan Gürkan'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Bakan Dönmez ve beraberindekiler, daha sonra Başkanlık makamına geçerek, bir süre Malatya ile ilgili konularda sohbet etti.