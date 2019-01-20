Bakan Dönmez, maden sektörü temsilcileriyle buluştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Malatya'da maden sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleşen toplantı öncesi Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nu ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e burada kayısı ve yöresel el dokuma halı hediye edildi.

Daha sonra toplantı salonuna geçen Bakan Dönmez, burada kentte maden işletmeciliği yapan sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıya milletvekilleri, belediye başkanlarıyla İnönü ve Turgut Özal Üniversitesi rektörleri de katıldı.