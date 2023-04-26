Bakan Ersoy, depremde hasar alan cemevini ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya'da depremde hasar gören cemevini ziyaret ederek bilgi aldı.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kırlangıç Mahallesi'nde yaklaşık 100 yıl önce inşa edilen cemevini ziyaret etti. 6 Şubat depremlerinde duvarları çatlayan cemevini ziyaret eden Bakan Ersoy, yetkililerden bilgi aldı. Cemevinin restore edilmesi adına yetkililer ile görüşen Bakan Ersoy daha sonra aynı alanda bulunan Doğan Dede Türbesi'ni de ziyaret etti. Burada dua eden Ersoy, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Bakan Ersoy'a ziyaretinde Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve İl Jandarma Alay Komutanı Ercan Altın da eşlik etti.