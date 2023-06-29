Bakan Ersoy konteyner kentte kalan depremzedelerle bayramlaştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı'nın 2. gününde Malatya'da depremzedeler ile bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

6 Şubat depremleri sonrası Malatya'dan sorumlu koordinatör bakan olarak çalışmaları yakından takip eden ve sık sık kentte gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bayramın ikinci gününde de kente gelerek ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Battalgazi ilçesinde bulunan İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı'nı ziyaret eden Bakan Ersoy, burada vatandaşlarla bayramlaştı. Bakan Ersoy'un kentteki ikinci durağı ise Malatya Valiliği oldu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Merkezi Sınavı'nda Türkiye birinciliği elde eden 4 öğrenci ile valilik binasında bir araya gelen Bakan Ersoy, deprem sürecinde zorluklara rağmen birinci olan öğrencileri kutlayarak bakanlık olarak hediye takdiminde bulundu. Öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektiren Bakan Ersoy daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kentte yaptırılan konteyner kentte geçti. Burada da depremzede ailelerle bayramlaşan Bakan Ersoy, çocuklara da bayram harçlığı dağıttı. Bazı ailelerin davetini de geri çevirmeyen Balan Ersoy, konteynerlerde bayram ikramlarından tattı.

Son olarak İnönü Üniversitesi karşısında yer alan Teknokent Konteyner Kenti'de ziyaret eden Bakan Ersoy, burada da ailelerle bayramlaşırken sorun ve sıkıntılarını da yerinde dinleyerek çözüm için talimat verdi. Gittik ziyaretlerde ilgiyle karşılanan Bakan Ersoy, hükümet olarak depremzede ailelerin tüm sorunlarının çözüme kavuşturulacağını ve eksikliklerin de en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Bakan Ersoy'a ziyaretlerinde Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile kent protokolü de eşlik etti.