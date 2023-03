Bakan Ersoy: “Malatya'da enkaz kaldırma çalışmalarına yoğunlaştık”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Malatya'da AFAD Koordinasyon Merkezinde bilgilendirme toplantısı yaptı. Toplantıda konuşan Bakan Ersoy Malatya'da enkaz kaldırma çalışmalarına yoğunlaştıklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'da AFAD Koordinasyon Merkezinde bilgilendirme toplantısı yaptı. Kentteki son durum hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, Malatya'da enkaz kaldırma çalışmalarına yoğunlaştıklarını söyledi.

150 noktada enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini belirterek birkaç gün içerisinde 200 noktaya çıkılacağını kaydeden Bakan Ersoy, "6 Şubat depremlerinin 36'ıncı günündeyiz yoğun bir şekilde çalışmalar her alanda devam ediyor çok kısa bir bilgilendirme yapmak istiyoruz. Malatya 5,6'lık bir deprem daha yaşadı Malatya bu deprem sonrası hasar tespit çalışmalarına tekrar sıfırdan başlandı. Bir hafta içinde bu hasar tespit çalışmalarını tamamlamayı düşünüyoruz. Sonra tekrar askıya çıkacak ve bütün hak ve yardımlar netleşmiş olacak. Şu ana kadar konteynerlerle ilgili kesinleşmiş 15 bin hak edilmiş talep var. 44 noktada 4 binden fazla konteyner kullanıma alındı. Hızlı bir şekilde 15 bin talebi bir ay içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Kalıcı konutlar ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızda gerekli çalışmaları başlattı. Yer tespiti kesinleşmiş noktalarda 7 bin 763 konutun ihale aşamaları tamamlanmak üzere. Kimisinin altyapı ve kazı faaliyetleri çalışmaları da başladı inşallah bu sayıyı her geçen gün hızlı bir şekilde arttırarak devam edeceğiz .Hükümet olarak koordinasyon bakanlar dışında her sektörü temsil eden bakanlarımız düzenli bir şekilde şehirlerimizi dolaşıyor. Çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ile sayın Devlet Bahçeli de düzenli bir olarak ilimize gelerek ilçelerimizde dolaşıyorlar. İnşallah bu süreci daha da genişleterek Ramazan ayı öncelikli olmak kaydı ile tamamlamaya devam edeceğiz" dedi

Deprem nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 48 bin 448 olduğunu aktaran Bakan Soylu, “6 Şubat'tan bugüne kadar nüfus idaresinin tescil ettiği deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşımızın 48 bin 448 olduğunu belirtmek isterim. Bunların içerisinde yabancı uyruklu vatandaş sayısı 6 bin 660 bunlarında büyük bir bölümü Suriye uyruklu kardeşimiz. Şu anda nüfusa tescil olmayan kimliklendirmesi devam eden vatandaş sayısı ise bin 615, bunların bir kısmı yabancı uyruklu bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 4 kişinin de kimliklendirme çalışması Malatya'da devam etmektedir” ifadelerini kullandı

Destek ödemeleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Soylu, ”Nakdi yardım konusunda bugüne kadar 1 milyon 508 bin 108 hane az, orta ve ağır hasarlı yıkık veya acil yıkılacak haneleri için müracaat etti. Şu ana kadar bir milyon 376 bin 947 haneye 10 bin TL destek ödemesi yapıldı. Artı bir ödeme daha vardı taşınma yardımı 356 bin 602 hane taşınma yardımına başvurdu bununda 232 bin 894 hanesine ödeme yapıldı ödeme yapılmaya devam edecek ve şu ana kadarda da 512 bin vatandaşımızda kira yardımına başvurdu değerlendirmeler yapılıyor bunlarda diğer yardımları gibi vatandaşlarımızın hesaplarına aktarılacak. Şu ana kadar deprem bölgesinde planlanan konteyner alanı sayısı 239 planlanan konteyner sayısı ise 115 bin 585. Şu ana kadar kurumlu biten konteyner alan sayısı 239 da 23 kurulumu biten konteyner sayısı da 21 bin barınmaya başlayan kişi sayı ise 85 bin. Yine kurulan çadır sayısı 433 bin 536 çadır kent sayısı ise 354 günlük sıcak yemek dağıtımı ise Malatya'da 481 bin sıcak yemek dağıtılıyor. Tüm bölgede ise 3 milyon 882 bin yani 4 milyona yakın sıcak yemek dağıtılmaktadır. Yine bölgede 4 milyon Malatya'da ise 260 ekmek dağıtılıyor. Tüm bölgede tüketilen su miktarı 485 bin litre. Tüm bölgedeki mobil tuvalet sayısı 13 bin 808 duş sayısı ise 5 bin 399" dedi

Deprem bölgelerindeki enkaz kaldırma çalışmalarıyla ilgili de bilgi paylaşan Soylu, "Enkaz kaldırımada şu ana kadar yıkık bina sayımız 36 bin 257 idi enkazı kalkan ise 5 bin 321 acil yıkılacak bina 18 bin 219'du enkazı kalkan ise 6 bin. Rakam şu yıkılmış 56 binanın 10 bininin enkaz kalkmış durumdadır. Her geçen gün enkazı kaldırılan bina sayımız artmaktadır. Bundan sonra bir aşama daha var ağır hasarlı binaların yıkılması var. Bir başka mesele ise geçici işyerleri bunu da değerlendirdik bir haftay kadar esnaflarımıza geçici iş yerleri verişmeye başlanacak” ifadelerini kullandı

Sosyal medya üzerinden dezenformasyon yalan haberlerin sürekli tekrarlandığını belirten Soylu, "Buradan bunları yapan kişilere sesleniyorum, milletimiz devletimiz büyük bir gayret içerisinde el birliğiyle mücadele etmektedir. Sahada binlerce tanımadığımız insanlarla karşılaşıyoruz ve herkes bir tarafından tutmuş afetin oluşturduğu sonuçlarını ortadan kaldırmak için çaba sarf etmektedir. Birçok yalanla insanlarımızın depremzedelerin moralini bozmaya hem de hiçbir şey anlayışı oluşturmak doğru bir yaklaşım değildir. İnsanlarımız sahada her şeyi görüyor” diye konuştu

Bakan Soylu konuşmasının son bölümünde ise 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerin de kent dışına çıkış yapan ve bölgelerinde bulunan depremzedelerin nasıl oy kullanacaklarını yönelik bilgiler paylaştı.