Bakan Ersoy, Malatya'da koordinasyon toplantısına katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, deprem bölgesi Malatya'da koordinasyon toplantısına katılarak son çalışmalar hakkında bilgi aldı.

6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımı ile koordinasyon toplantısı düzenlendi. İtfaiye Daire Başkanlığındaki Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Bakan Ersoy'un yanı sıra Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Mülkiye Başmüfettişi Cüneyt Orhan Toprak ile ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve yetkililer katıldı.

Toplantıda deprem sonrası Malatya'da sürdürülen çalışmalarda son durum hakkında Bakan Ersoy'a bilgi verilirken, toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.