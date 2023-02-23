Bakan Ersoy, Tuşba Belediyesinin deprem bölgesindeki çalışmalarını inceledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya'da konteyner kent kurulumu yapan Tuşba Belediyesi ekiplerini ziyaret ederek çalışmalarını inceledi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yaralarını el birliğiyle sarmak için ilk günden itibaren büyük bir özveriyle çalışan Tuşba Belediyesi ekipleri, Malatyalı depremzedelere geçici barınma mekanları kuruyor. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde Malatya'da incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Van Valisi Dr. Ozan Balcı ile birlikte konteyner kent kurulumunu yapan Tuşba Belediyesi ekipleri ve Başkan Yardımcısı Necati Yertürk'ü ziyaret etti. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Ersoy, depremzedelerle bir süre sohbet ettikten sonra beraberinde bulunan Van Valisi Dr. Ozan Balcı ile birlikte alandan ayrıldı.