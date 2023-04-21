Bakan Ersoy: “Yaralarımızı el birliğiyle sarıyoruz”

Deprem bölgesi Malatya'da vatandaşlarla bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaraların el birliğiyle sarıldığını söyledi.

Deprem bölgesi Malatya'nın Akçadağ ilçesini ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla bayramlaşan Bakan Ersoy, "Sizlerle bayramlaştıktan sonra baba ocağı olan Antalya'ya geçeceğim. Burada çok güzel anılarımız oldu. Çok zorlu bir, buruk bir bayram yaşıyoruz şuanda ama Malatya'daki dayanışma, Malatya'daki birliktelik, Malatya'daki omuz omuza veriş açıkçası bugünkü zorlu süreci atlatmamızda en önemli etken oldu. Ramazan ayını, iftarları sizlerle beraber açtık. Bugün de bayram yemeğimizi sizlerle beraber yapıyoruz. İnşallah bu dayanışmayı bütün dünyaya gösterdik. Bütün Türkiye el ele verdi, hep birlikte bu zorlukları aşıyoruz. Tabi bu bayram diğer bayramlara göre içimiz buruk, çok fazla kaybımız var, yaralılarımız var ama umudumuz da var. Hepimiz yaralarımızı el birliği ile sarıyoruz. Devlet olarak ilk günden itibaren gerekli bütün çalışmaları hızlı bir şekilde yapıyoruz, sizlerle birlikte. Biliyorsunuz öncelikli olarak konteynerler hızlı bir şekilde teslim edilmeye başlandı. Şimdi yaklaşık 100 bin tane konut ihtiyacı var bizim tespit ettiklerimize göre. Yarıdan fazlasının temeli atıldı, hızlı bir şekilde inşallah 1 ile 2 aya kadar tamamının temelleri atılacak ve bu 100 bin konutu da temeli atıldıktan sonra 1 yıl içinde sizlere ulaştıracağız” dedi.

“Yolumuza hep beraber devam edeceğiz”

Sorunların el ele hızlı bir şekilde çözüldüğünü belirten Bakan Ersoy, "Sorunlar var mı var, yüz yılın afeti ile karşı karşıyayız ama devlet millet el ele vererek hızlı bir şekilde bu sorunlarımızı beraberce çözüyoruz. İnşallah çok daha iyi bir Malatya için el birliği ile gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Önemli olan sizin moralinizin yüksek tutuyor olmanız, bu bize moral veriyor. Siz bize güç veriyorsunuz, siz de elinizden gelen gayreti gösteriyorsunuz. Her şeyden önemlisi sabrınıza hayran olduğumu her seferinde dile getiriyorum. Önemli olan bu motivasyon, bu çalışkanlık. İnşallah bunu da beraber Türk milleti olarak üzerinden atlatamayacağımız bir engel, aşamayacağımız bir zorluk yok. Bunu da çok güzel hepiniz ispat ettiniz. İnşallah bu bayramı aştıktan sonra hızlı bir şekilde kalıcı konutlarınızı tamamlayıp, mutlu bir şekilde kaldığımız yerden yolumuza hep beraber devam edeceğiz" ifadelerini kullandı

"Bundan sonra yüzümüz hep gülecek”

Sultan Ahmet Camii'nin tekrar ibadete açıldığı kaydeden Bakan Ersoy, "Sabahta Ayasofya'da bayram namazını kıldık. İnşallah burada da yıkılmış olan camilerimize önümüzdeki haftalarda inşaatlarına, restorasyonlarına başlıyoruz hızlı bir şekilde. Onları da en kısa zamanda restore edip, tekrar sizin ibadetinize hazır hale getireceğiz. Hem camilerimizi, hem diğer kurumlarımızı, hem cem evlerimizi, hepsini hızlı bir şekilde onarıp ibadetinizi yapacağınız hale getireceğiz. Sadece tescilli tarihi yapıları değil, bütün kurumların ihtiyacı olan bütün yapıları tek tek ele alıyoruz. Hızlı bir şekilde tamamlayacağız. İnşallah bu burukluğu da en kısa sürede atlatacağız. Bundan sonra yüzümüz hep gülecek. Her geldiğimde daha fazla güler yüzle karşılaşıyorum. Buda beni çok mutlu ediyor. İnşallah diğer bütün Malatyalılar olarak hemşerilerimize omuz vereceğiz, destek vereceğiz" diye konuştu