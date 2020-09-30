Bakan Karaismailoğlu, devam eden projeleri inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya'da yapımı devam eden Tohma viyadüğü ile Kuzey Çevreyolu inşaat alanlarında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Malatya'da bakanlığına ait devam eden yatırımları yerinde inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kentteki temasları kapsamında son olarak yapımı süren Tohma Viyadüğü ile Kuzey Çevreyolu İnşaatlarını yerinde inceledi.

Beraberinde Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır ile birlikte Malatya-Yazıhan yolu üzerinde bulunan Tohma Viyadüğü inşaat alanında incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, yapılan çalışmalarla ilgili detaylı bilgi aldı.

Sonrasında Malatya'nın Akçadağ ilçesi sınırlarında başlayan Kuzey Çevreyolu inşaat sahasında da incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, burada da şantiye sahasında şu ana kadar yapılan çalışmalar hakkında detaylı brifing aldı.