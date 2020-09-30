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Bakan Karaismailoğlu, gişede vatandaşların işlemlerini yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT Malatya Başmüdürlüğünde gişede vatandaşların işlemlerini yaptı.


Malatya programı kapsamında ziyaretlerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TCDD Malatya 5. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Basına kapalı TCDD ziyaretinden sonra PTT Malatya Başmüdürlüğüne giden Bakan Karaismailoğlu, gişede bir süre vatandaşların işlemlerini yaptı.


Bakan Karaismailoğlu, Malatya programı kapsamında Vali Aydın Baruş'u da makamında ziyaret etti. Şeref defterini imzalamasının ardından beraberindekilerle bir süre görüşme yapan Bakan Karaismailoğlu, programına devam etmek üzere Valilik makamından ayrıldı. Bakan Karaismailoğlu'nun Valilik ziyareti basına kapalı olarak gerçekleşti.

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