Bakan Karaismailoğlu, Kömürhan Köprüsü'nde son kaynağı yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kömürhan Köprüsü'nde tablanın son kaynağını yaptı. Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, “Projemiz, tüm bölgenin kalkınmasına damga vuracak, bölgeye ekonomik canlılık getirecektir” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya-Elazığ karayolu Kömürhan Köprüsü, Kömürhan Tüneli ve Bağlantı Yolu Yapımı Projesi'ni yerinde inceleyerek son kaynağı yaptı.

Malatya ve Elazığ'ın yanı sıra 16 şehre faydası dokunacak olan Kömürhan Köprüsü'nde incelemede bulunan Karaismailoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Stratejik bir konumda bulunan Kömürhan Köprüsü'nün şantiyesini inceledik. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu ve Akdeniz'i birbirine bağlayan yollar üzerindeki 660 metre uzunluğundaki Yeni Kömürhan Köprüsü çalışmalarına yerinde şahit olduk” ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, doğası, tarihi ve kültürü ile yıllar boyunca tarih sayfalarında önemli bir yer edinen Malatya'nın ulaştırma ve altyapı yatırımları sayesinde şahlanmaya hazırlandığını kaydederek, “Malatyamız gibi Türkiyemizin her noktasını çağımızın gereklerine uygun ulaşım ve altyapı sistemleri ile donatarak, bütünsel kalkınma vizyonumuz doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz. 18 yıldır, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, benzersiz bir çaba ortaya koyarak, ülkemize toplam 901,5 milyar liralık ulaşım ve haberleşme yatırımı yaptık. Daha yapacağımız çok ve büyük işler, dev projeler, nice teknolojik atılımlar var” diye konuştu.

“Milli Ulaşım ve Altyapı Politikası” başlığı altında, bugüne kadar yapılan işlere değer katacak adımları düzenlediklerini anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

“Yeni projelerimizi aynı vizyonla devreye aldık. Reform çalışmalarımızı ‘Milli Ulaşım ve Altyapı Politikamız' çerçevesinde bir araya getirerek çalışma planlarımızı oluşturduk. Bu kapsamlı yol haritası dahilinde yapacağımız işleri sizler de inşallah gururla şahit olacaksınız çünkü bizler, ulaşım ve altyapı alanındaki atılımları bir milli mesele olarak kabul ediyoruz. Ülkemizin geleceği için, güçlenmesi için, bağımsızlığı için her gün bir kez daha hedeflerimizi büyütüyoruz. Hepimizin hafızasında yer etmiş o türküde ne güzel söylenmiş: “Malatya, Malatya bulunmaz eşin!” Eşsiz Malatyamız için, 2003 yılından bugüne kadar ulaşım ve iletişim yatırımları dahil 8 milyarın üzerinde harcama yaptık. 2003'te Malatya'da sadece 36 kilometre bölünmüş yol var iken, 432 kilometreye çıkardık. Bu yatırımları gerçekleştirirken tek bir amacımız vardı; Malatyalı vatandaşlarımızın daha kaliteli ulaştırma hizmetine kavuşması.”

Bakan Karaismailoğlu, Kömürhan Köprüsü, Kömürhan Tüneli ve Bağlantı Yolu Yapımı Projesi ile sadece Malatya'nın değil, bölgedeki tam 16 şehre faydası dokunacak bir eser ortaya koyulacağını ifade ederek, “Projemiz, tüm bölgenin kalkınmasına damga vuracak, bölgeye ekonomik canlılık getirecektir. Projemizin toplam uzunluğu 5 bin 155 metredir. Proje kapsamında; bir adet 2.400 metre uzunluğunda çift tüp tünel, bir adet 660 metre gergin eğik kablolu köprü ve bir adet 123 metre uzunluğunda betonarme köprü bulunmaktadır. Bugün itibariyle, projede yer alan çift tüp tünel inşaatının nihai beton kaplamasıyla birlikte, gergin eğik kablolu köprümüzün temelleri ve 168,5 metrelik pilon imalatını tamamladık. 9 Eylül 2020'de, 25'inci ve son segmentin de konulmasıyla Kömürhan Köprümüzün köprü bileşimi gerçekleşti. Köprünün toplam 42 olan kablo germe işlemlerini bitirerek üst yapı çalışmalarına geçtik. Taşıt trafiğine 2x2 şeritli hizmet verecek Kömürhan Köprüsü, Ters Y tipi kule olarak tasarlandı. Tek pilonlu ve orta açıklığının 380 metre olması sebebiyle Dünya literatüründe de 4. sırada yerini alacak. Projemizin bağlantı yollarını, köprü ve tünel ikincil işlerini kısa bir süre içinde bitirip, 15 Aralık 2020 tarihinde açılışını yapacağız. Malatyalı hemşerilerime bir müjde daha vermek istiyorum; Malatya-Elazığ Devlet Yolu Velipalas Heyelanı'nın geçici durumdaki stabilitesini sağlamak için topukta geri dolgu imalatını da tamamladık. Proje kapsamındaki, 2x382 metre aç-kapa tünelini de aynı şekilde 15 Aralık 2020'da trafiğe açacağız. Kömürhan Köprüsü'nün devamında; 2 bin 400 metre uzunluğundaki çift tüp tünelimizin; 2020 yılı sonu itibariyle trafiğe açılması için aydınlatma, havalandırma, aydınlatma ve yangın sistemlerine ilişkin imalatlar da son sürat ilerliyor. İnşallah, tünelimiz ve Kömürhan Köprümüzün hizmete girmesiyle birlikte, Malatya-Elâzığ arasındaki karayolu ulaşımı, daha rahat, daha hızlı ve emniyetli bir şekilde gerçekleşecek. Türkü ve ağıtlara konu olan Fırat Nehri artık ulaşım için engel olmayacak. Projenin hayata geçmesi ile Malatya ve Elâzığ arasındaki karayolu ulaşımında karşılaşılan ciddi sorunlar artık tarih olacaktır Malatya'nın çehresi değişiyor. Devam eden projelerimizi en kısa zamanda tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunacağız. İlimizde, halen yapımı devam eden 8 karayolu projesinin toplam projesinin bedeli, 4 milyar 923 milyon liraya yaklaşıyor. Bu yatırımlarla, kayısının Başkenti Malatya'mızın ekonomisi sürekli büyüyecek, ilimiz turizm, sağlık, sanayi, eğitimden sonra ulaştırma ve altyapıda da örnek teşkil ederek daha cazip, daha yaşanabilir bir şehir olacak. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra, Kömürhan Köprüsü ile Malatyamız, ulaşım ve lojistiğin merkezi konumuna ulaşacak. Ticaret ve kültür alışverişlerinin yapıldığı yolların kavşak noktasında bulunan Malatya'ya bu köprü ve tünelimiz çok yakışacak. Son 18 yılda her alanda ülkemizin kat be kat büyütülmesinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, ileri görüşlülüğü ve hedef belirlemedeki isabeti büyük bir rol oynamıştır. Kendisine milletçe, şükran ve minnet duyuyoruz. Kömürhan şantiyemizde çalışan, yüklenici firmasından mühendisine, işçisinden tedarikçisine kadar tüm kardeşlerimizi kutluyor, köprü ve tünellerimizin açılışında buluşmak üzere sizleri saygıyla selamlıyorum. Her zaman vurguladığım gibi; hayat ulaşınca başlar” diye konuştu.