Bakan Kurum Malatya'da incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Malatya'da hasarlı evlerde incelemelerde bulundu.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 şiddetindeki depremin ardından bölgede bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'dan Malatya'ya gelerek hasarlı binalarda incelemelerde bulundu. İlk olarak Malatya Valiliğine geçen Bakan Kurum, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve ilgili kurum yetkilileri ile toplantı yaptı.

Toplantı öncesi konuşan Bakan Kurum, bakanlık olarak depremden hemen sonra sahada bin kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarına başladıklarını söyledi. Malatya'da şu an yapılan ilk hasar tespitinde Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yeşilyurt ilçelerinde toplam 437 yıkılmış ev, 4 bin 138 ağır hasarlı ev ve 20 tane ise acil yıkılacak bina tespit edildiğini söyleyen Kurum, çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü belirtti. Deprem sonrası eksikliklerin acilen giderilmesi adına ilgili bakanlıklar tarafından Malatya Valiliğine 11 milyon TL aktarıldığını, yine Büyükşehir Belediyesine de 3 milyon TL kaynak sağlandığını belirten Kurum, “Vatandaşlarımız için yapılması gereken her türlü desteği vermek suretiyle yaralarımızı hızlı bir şekilde saracağız” dedi. Depremin etkilediği ilçelerde inceleme yapacaklarını ifade eden Bakan Kurum, “Ağır hasarlı yıkık binalarda hızlı bir şekilde yerinde vatandaşların barınma ihtiyaçlarını giderecek çalışmaları yapacağız. Bu çerçevede Malatya'nın köylerinde de Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi'nin köylerinde inşa edeceğimiz konutların yerlerini tespit edeceğiz. Ve TOKİ sahada proje çalışmalarını başlatacak. Elazığ'da ne yapmışsak Malatya'da da hem enkazda vefat eden vatandaşlarımızın ailelerine hem de ağır hasar görmesi nedeniyle evlerini taşımak zorunda kalanlara kira taşınma yardımı veriliyor” şeklinde konuştu. Bakan Kurum, depremzedeler için yeni konutların ise Mart ayının başında başlayacağını ve yıl sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.

Valilikteki toplantının ardından Bakan Kurum, kent merkezinde hasarlı binaları inceledi. Sivas Caddesi'nde boşaltılan binaların sakinleri ile görüşen Kurum, gerekenin en kısa yapılacağını dile getirdi. Burada Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'den ilçedeki hasarlı evlerle ilgili bilgi alan Kurum, daha sonra Kale ilçesine geçti.