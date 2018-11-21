Bakan Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy Battalgazi'yi gezdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Battalgazi ilçesinin tarihi mekanlarını gezdi. Eskimalatya Yaşam Müzesi'ni de gezen Ersoy, tarihi ve kültürel değerlerin çocuklarla bütünleşince daha büyük değer kazandığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, beraberinde Yazıhan Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın eşi Hafize Gürkan, HİMYAÇ-DER Başkanı Ece Budan ve BİKAP kurucusu Bilge Kuru ile birlikte Battalgazi ilçesine bağlı Eskimalatya bölgesinde bulunan tarihi mekanları gezdi. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın çabaları ile restore edilen başta Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı olmak üzere Ulu Cami, Kale Surları, Sanat Sokağı, Eskimalatya Yaşam Müzesi, Tahtalı Hamam Müzesi'ni gezen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, ilçeye hayran kaldı. Gezi sonrası habercilerin sorularını yanıtlayan Pervin Ersoy, Malatya'ya ilk kez geldiğini belirterek, “Benim Malatya'ya ilk gelişim. Bugün biraz kısıtlı bir süre ile geldim. Ama gerçekten çok keyif alarak geziyorum. Bu işin kaymağını yemek oldu. Benim için ama çok fazla detayları var. Malatya'yı çok gezip görmek lazım. En az 2-3 gün ayıracağıma da söz verdim. Poyraz Konağı Müzesi'ni gezdim, inanılmaz mükemmel bir müze. Çok canlı ve yaşayan bir tarih. Hatta oraya çocuklarımı da getirmek istedim. Sordum da 'çocuklar geliyor mu, geziyorlar mı' diye. Benim için böyle şeyler çocuklarında o küçücük yaşlarda başlayıp tarihimiz öğrenmesiyle daha değer buluyor. İşte o zaman daha çok mutlu oluyorum. Bizler tamam geziyoruz, beğeniyoruz ama onlar küçük yaşlarda görüp gezmesi daha değerlidir. Şu anda da Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'ndayız. Burası da çok harika. Ama hep aklıma çocuklar geliyor. Ben onlarla bütünleşince her şey daha büyük değer kazandığını düşünüyorum. Çok beğendim Malatya'yı. En yakın zamanda da Malatya'ya yeniden geleceğim. Tüm bu söylenen projeler hayata geçirildiği zaman Malatya gerçekten bir yıldız olacak"diye konuştu.