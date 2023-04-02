İhlas Haber Ajansı

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Bakan Soylu, Malatya'da değerlendirme toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi’nde değerlendirme toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde değerlendirme toplantısına katıldı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde değerlendirme toplantısına katıldı.


Malatya Valisi Hulusi Şahin'in yanı sıra AK Parti ve MHP milletvekilleri ile kurum müdür ve amirlerinin de katıldığı toplantıda deprem sonrası kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Bakan Soylu daha sonra kentten ayrıldı.

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