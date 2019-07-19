Bakan Turan'dan Belediye Başkanı Gürkan'a ziyaret

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan beraberindeki heyet ile birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret ederek Belediye çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Büyükşehir Belediyesindeki ziyarete Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan'ın yanı sıra Vali Aydın Baruş, eski Gümrük ve Ticaret Bakanı AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, İlçe Belediye Başkanları, Karayolları Genel Müdürü ve bürokratları ile kalabalık bir heyet katıldı.

Kayısı festivali hakkında bilgiler aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Bu yıl gerçekleştirmiş olduğumuz Kayısı Festivalini ‘Güneşin Altın Yumurtası' teması ile gerçekleştirdik. Kaysı Festivalimiz 1973 yılında başlayan geleneksel yapı içerisinde devam ediyordu. Festivalimiz 6 yıldır yapılmıyordu. Bu yıl Malatya'nın bütün paydaşları tarafından büyük bir sevinç ve coşku içerisinde karşılandı. Kayısı ile ilgili yapmış olduğumuz kortej yürüyüşü inanıyorum ki Türkiye'de örnek alınacak bir yürüyüştü. Kortej yürüyüşünde devlet-millet ve siyasi tabanın her kesiminde olan insanların katılımın 50 bin kişinin katılımı ile bir yürüyüş gerçekleştirildi. Biz memleketimizde birlik ve beraberlik duygusu ihdas edildikten sonra diğer işlerin yapılacağı kanaatindeyiz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Ayrıca Şehir merkezinde kalan, Karayolları Şube Şefliği alanı içerisinde bulunan alanın Malatya'mıza yeşil alan olarak kazandırılması ve alt kısmının ise otopark olarak düzenlenmesi için Belediyemize devrini arzu ediyoruz. Aldığımız tablonun sizler bilincindesiniz. Kısıtlı bütçe ile elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Malatyamız insanlık medeniyetinin başlamış olduğu bir şehirdir. Anadolu'yu Anayurt yapan destan şehirdir. Bizlerde hizmet destanları yazmak için buradayız. Malatya insanlık tarihinin başladığı yerdir. Yapılan kazılar sonucundaki bulgular bunu göstermektedir. Malatya aynı zamanda taş devrinden demir devrine geçişin ilk süreçlerinin yaşandığı ve dünyada demirin kılıç olarak kullanıldığı yerin bulunduğu mekânda Malatya'dır. Bu anlamda Aslantepe höyüğünde çıkan ilk Kılıç'ın birebir aynısını size hediye etmek istiyorum. Sizleri Malatyamızda ağırlamaktan duyduğum gurur ve onuru belirtmek istiyor, hemşehrilerim adına hoş geldiniz diyorum” şeklinde konuştu.

Malatya'nın geçmişten günümüze birçok devlet ve siyaset adamı yetiştirmiş önemli şehirlerden biri olduğunu belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan ise, “Anadolu'muzun önemli şehirlerinden biri olan ve birçok medeniyete beşiklik ev sahipliği yapmış önemli kentlerimizden biri. Tarihte üstlenmiş görevlerin dışında ülkemizin Türkiye Cumhuriyetinin geçmişinde çok değerli devlet adamları yetiştirmiş bir kentimiz. Sahip olduğu insan değeri ile tarihi değerleri, kültürel değerleri ile medeniyeti ve uygarlığıyla önemli bir şehrimiz. Bulunduğu konum itibariyle de Doğu-Batı, Kuzey-Güney akslarında bir kavşak noktasında. Bu da Malatya'mızın ülkemizin önemli kentlerinden birisi olduğunun göstergesi. Son yıllarda ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmelerden de payını almış bir kentimiz. Büyükşehir vasfında ve şehir sosyal ve ekonomik yönden gelişiyor” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turan, “Kayısı festivali nedeniyle bu yörenin önemli bir mahsulü olan ve dünyada da hak ettiği nam, şöhretin sahibi olan kayısı için düzenlenmiş olan festivalinde hem Malatyamızın tanıtımına hem kayısının tanıtılmasına katkı sağlamasını diliyorum. Uzun yıllardan beri bu festival yapılıyor. 1982 yılında askerlik görevini yapmak için Ağustos ayında geldiğimde Malatya'da Kernek Meydanında kayısı festivali yapılıyordu. Benim Malatyalılığım o zaman başladı. Malatyalılarla o günden beri dostuz o zamandan beri hala görüştüğümüz dostlarımız vardır. Malatya insanının vefasını buradan söylemeden geçemeyeceğim” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turan, “Bakanlığımızın sorumluluğunda olan öncelikle Karayolları çalışmalarında bugüne kadar Malatya'mız için önemli çalışmalar yapıldı. Doğu-Batı Kuzey-Güney istikametinde mevcut yolların kapasitelerinin artırılması, iyileştirilmesi ve bölünmüş yollar haline getirilmesi amacıyla komşu illerle olan bağlantıları önemli ölçüde tamamlandı diyebiliriz. Malatya kentinin sürekli gelişmesi ve büyümesi, araç sahiplerinin artması şehir içi ulaşımın şehirlerarası ulaşımdan ayrılması amacıyla Malatyamıza çevreyolu projesi başlatmıştık. Bu proje uzun bir geçmişe sahip. Bu işe başladık devam ediyoruz. Geçmişte kaybedilen zamanları bir kenara bırakıp bu projemizi öncelikli olarak Malatya'daki ulaşım altyapısının hizmetine dahil edeceğiz. Malatya'ya bugün gelir gelmez projenin devam eden kesimlerini Karayolları Genel Müdürümüz, Bölge Müdürümüz, Valimiz, Milletvekillerimiz ve yerel yöneticilerimiz ile birlikte yapılan çalışmaları gördük. Yapılan çalışmaları yeterli görmedik. Bu çalışmaların hızlandırılması ekip ve ekipmanların artırılması ile yol güzergâhının yapılacağı güzergahında biran önce idari işlemleri yapılması için ilgili arkadaşlarımızla görüşülerek bu projeyi Malatyamıza en kısa süre içerisinde kazandırmanın gayretinde olacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız bazı taleplerde bulundu bunlarla ilgili geçmişte yapmış olduğumuz işlemler var bunları takip edeceğiz. Malatyamızın şehirsel, kentsel gelişimine katkı sağlayacak şekilde kullanılması amacıyla hep birlikte el birliğiyle Malatyamıza kazandırılmasına çalışacağız. Karayolları Şube Şefliğimizin bulunduğu alanın Malatyamıza bir kent parkı olarak kazandırılması noktasında bir talepleri olmuştu geçmişte, bu konu ile ilgili olarak yaptığımız çalışmalar vardı. Bunları bundan sonra hızlandırıp icraata geçirmenin gayreti içerisinde olacağız” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan'a Kayısı ile Aslantepe höyüğünde çıkan ilk kılıcın birebir aynısını yansıtan bir kılıç hediye etti.