İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Turan'dan Kuzey Çevreyolu vurgusu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan Kuzey Çevreyolunun şehir trafiği ile şehirlerarası trafiği birbirinden ayıracağını ve ulaşımı rahatlatacağını kaydetti.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan beraberindeki heyet ile birlikte Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aydın Baruş, yapılan çalışmalar hakkında Bakan Turan'a bilgiler aktardı.


Malatya'nın kadim bir medeniyete sahip olduğunu ifade eden Bakan Turan ise, Malatya'nın coğrafi konum itibariyle çok büyük önem arz ettiğini belirtti.


Malatya'nın gelişmesi için birçok yatım yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini kaydeden Turan, Kuzey Çevreyolunun şehir trafiği ile şehirlerarası trafiği birbirinden ayıracağını ve ulaşımı rahatlatacağını kaydetti.


Doğu batı trafiğinin şu anda şehir içinden geçtiğini ve ulaşım süresinin 1 saati bulduğunu aktaran Turan Kuzey Çevreyolu ile bu sürenin 25 dakikaya düşeceğinin altını çizdi.


Bakan Turan daha sonra Malatya Kayısı Festivali kapsamında Şemsiye Sokak'ta düzenlenen kayısı çekirdeği çıkarma yarışmasına katıldı.


Kafkas dansı gösterileriyle karşılanan Bakan Turan, yarışmacılara başarı diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.