Bakan Yanık'dan Malatya Büyükşehir'e ziyaret

Bazı temas, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya'ya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Salahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Şeref defterini imzaladıktan sonra, Başkan Gürkan ile makamında görüştü.

Görüşmeye, AK Parti MKYK Üyeleri ve Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, meclis üyeleri, büyükşehir belediyesi genel sekreter yardımcıları, daire başkanları katıldı.

Başkan Gürkan, Malatya'da yapılan yatırım ve hizmetler hakkında slayt eşliğinde Bakan Yanık'a bilgiler verdi. Başkan Gürkan, “Malatya'yı mazisine layık istikbale hazırlamak için gece gündüz demeden yoğun bir gayret gösteriyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak altyapı ve üstyapı yatırımları başta olmak üzere, sosyal ve kültürel hizmetler, Malatya'yı enerji üssü haline getirmek için HES, GES ve biyogaz teknolojisiyle enerji üretimi, her ilçeye arıtma tesislerinin yapımı, kütüphaneler, meydanlar, parklar, Yeni Sanayi Sitesi, Buğday Pazarı gibi hizmetlerin yanında ayrıca Malatya ekonomisine büyük bir katma değer sağlayan kayısı için Dünya Kayısı Ticaret Merkezi gibi önemli projeleri Malatya'mıza kazandırıyoruz. Ayrıca Malatya'nın en büyük sorunlarından biri olan trafik sorununu çözmek için mevcut yollarımıza alternatif olarak Kuzey ve Güney Kuşak Yolları ile bulvarlar, caddeler açarak Malatya trafiğine nefes aldırıyoruz.

Ayrıca Malatya'nın tanıtımına da büyük önem veriyoruz. Arslantepe'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesine girmesinin ardından hazırlamış olduğumuz tanıtım materyalleri ve Kültür Envanteri ile Malatya'yı hem ülkemizde hem de dünyada daha iyi bir şekilde tanıtmaya gayret gösteriyoruz” dedi.

Malatya'nın büyük bir şehir olduğunu belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Malatya Büyükşehir Belediyemizin çalışmaları inşallah örnek olmaya devam edecek. Belediyelerimizin hizmeti bizim merkezi iktidar yolculuğumuzu bir anlamda güçlendiren hizmetler Allah kolaylıklar versin. Çalışmalarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyoruz. Rabbim gücünüzü artırsın” şeklinde konuştu.

Gürkan ziyaretin anısına Bakan Yanık'a Arslan Heykeli'nin replikası, tablo, tespih ve kayısı hediye etti.