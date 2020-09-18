Bakan Yardımcısı Çataklı, Malatya'da deprem sonrası yürütülen çalışmaları değerlendirdi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ocak ayında Elazığ'da yaşanan 6,8 şiddetindeki depremden büyük ölçüde etkilenen Malatya'da depremzedeler için yürütülen çalışmaları inceleyerek değerlendirmede bulundu.

Malatya Valiliğinde gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sabah 09.54'de Hekimhan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde yeni bir depremin daha yaşandığını anımsatarak, aldıkları ilk bilgilere göre ciddi bir sıkıntının olmadığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile bugün Malatya'da olduklarını ifade eden Çataklı, “Ocak ayında yaşanan deprem sonrası yürütülen çalışmaları değerlendirmek üzere bugün Malatya'dayız. Valimiz, Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, TOKİ, Çevre ve Şehircilik Genel Müdürlüğü yetkililerinin de katılımı ile çalışmaları ele aldık. Bölge muhtarlarının da sorunlarını dinledik. Genel itibariyle hasar tespit ve hak sahipliği büyük oranda tamamlanmış gözüküyor. Yer seçimi aşamalarına da geçildiğini söyleyebiliriz. Kırsalda halen özellikle köy evlerinde almamız gereken önemli bir mesafe var. O alanı da hızlandırmamız gerekiyor. Buna dönük de değerlendirmelerde bulunduk” dedi.

Depremzedelerin hak sahipliği konusunda bazı teknik yönlerin ve itirazların incelendiğini belirten Çataklı, “Bu konuda da son değerlendirmeleri yapacağız. Vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla da bu konuda müracaat etmeyenlerle de iletişime geçilecek. Genel itibariyle bir taraftan yapıların yapımı devam ediyor. Kıştan önce önemli bir kısmının hak sahiplerine teslim edilmesi temel hedefimiz. Dolayısıyla iyi bir yolda olduğumuzu düşünüyoruz. Eksiklerimiz var, bugün bunu da yetkililerden dinledik, notlarımızı aldık, çözüm önerileri sunduk ve yol haritamızı çizdik. Personel takviyesi de yaparak bu süreci hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Çalışmaları bir tık daha hızlandırma konusunda da bir gayretimiz olacak” diye konuştu.