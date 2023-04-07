Bakan Yardımcısı Elitaş, Malatya'da istişare toplantısına katıldı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği temsilcilerinin katılımlarıyla istişare toplantısı düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 6 Şubat'taki depremlerde Malatya'nın büyük hasar aldığını belirterek, ”Bu şehirlerden iş dünyası olarak gitmek istemiyor şehirlerimizde var olmayı istiyoruz. Depremlerde etkilenen şehirlerdeki milliyetçilik kavramının önemli olduğunu görüyoruz, insanlarımız bu şehirleri terk etmedikleri sürece bu şehirler var olacak ve şehirlerin gelişmesi büyümesi bu insanlarla olacak.” dedi.

Depremin ilk anından itibaren devletin sıkıntıların bertaraf edilmesi için çaba gösterdiğini aktaran Sadıkoğlu, ”Depreminin ölçeğinin büyük olması bir anda yaraların sarılmasında anlık hareket etmenin önüne geçti, ilerleyen süreçte durumun toparlanacağına inanıyoruz. Yerel koordinasyon da ciddi zayıflıklar görüyoruz. İstişareden uzak tamamen sivil toplum örgütleri ile diyalog kopukluğu içerisinde bizlerden bertaraf fikirlerin bizlerin adına yürütülürken fikirlerimizin alınmadığını görüyoruz bu da bizi üzüyor. Bu şehir yeniden yapılandırılırken burada yaşayan insanların düşüncelerinin alınması kıymetli diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ise depremde etkilenen iş dünyasının ekonomik hayatının idamesini temin edebilmek için odaklandıklarını belirterek, ”Dün Hatay'da, akşam Osmaniye'ye geçtik, sabah Kahramanmaraş'taydık, şimdi buradayız. Hatay dümdüz olmuş bir şehir, Hatay öyle iken bu tarafa geldiğimizde yaklaşık 400-500 kilo metrelik bir alanda deprem yıkıma neden oldu. Bizler bugün neler yapabiliriz sanayi ticaret odamızın üyeleri açısından biran önce toparlanıp ekonomik hayatlarının idamesi için ne yapabiliriz bir şuan ona odaklanmış durumdayız. Daha önce Kahramanmaraş ve Hatay'da toplantılar yaptık. Başkanım toplantısı öncesi belirtti özellikle finansmana erişim ve vergilendirme noktasında beklentilerin olduğunu söyledi. Konular hakkında imkanlar çerçevesinde elimizden gelenleri yaparak sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Notlarımızı alıyoruz sizlerin sorun ve önerilerini dinleyip değerlendireceğiz” diye konuştu.