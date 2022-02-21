Bakan Yardımcısı Ergüneş: ''Malatya'ya katkıda bulunmak istiyoruz''

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, “İstişare ederek güzel hizmetleri Malatya'ya kazandırmak, Malatya'nın güzelleşmesine katkıda bulunmak istiyoruz.” dedi

Bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Malatya'ya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

AK Parti il Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Pekel ve partililer tarafından karşılanan Ergüneş burada yaptığı konuşmada, “Bakanlığımızın Malatya'daki hizmetlerini hem görmek hem de daha iyisini nasıl sunabiliriz. Bu kapsamda büyükşehir belediye başkanı, valiliğimizle de istişarelerde bulunuyoruz. Daha güzel hizmetleri Malatya'ya kazandırmak için istişare ederek buranın güzelleşmesine katkı da bulunmak istiyoruz. Büyükşehir başkanlığımıza, il başkanlığımıza bizi kabul ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Teşkilattaki kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, ana kademedeki gece gündüz çalışan tüm kardeşlerimize da bu kadar şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Durmak yok yola devam diyoruz'' dedi

Malatya'ya yeni hizmetlerinin kazandırılması noktasında ilgili kurumlarla istişarelerinin sürdüğünü aktaran Ergüneş, ''Hem Valilikle görüşmelerimizde hem de Büyükşehir Belediye Başkanlığımızda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak da taleplerini dile getirdi. Valilikte yapmış olduğumuz görüşmede Bakanlığımızın hizmet alanı ile ilgili bir takım talepler oldu. Hem valimiz hem de büyükşehir belediye başkanımızla beraber Malatya'nın bütününü görerek en iyi bir şekilde bakanlık hizmetini nasıl aktarabiliriz onun kararını vereceğiz. Çalışma ve istişare sürece devam ediyor. Malatya'ya güzel eser güzel bir sosyal hizmetler bakanlığının bir eserini de hediye etmek istiyoruz. Engellilere yönelik başkanımızın bir talebi vardı. Engelsiz yaşam merkezi ile ilgili. Valimizin huzurevi ile ilgili bize aktardığı bir problem vardı. Onunla ilgili bir karar verirsek Malatya'mıza bir hizmet kalitesini en iyiye en yükseğe çıkartmak istiyoruz'' diye konuştu