Bakan Yardımcısı Tunç'tan Başkan Gürkan'a ziyaret

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ve beraberindeki heyet, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyarette Malatya hakkında bilgi veren Başkan Gürkan, “Bakan Yardımcımız Malatya'yı yakinen tanımakta. Malatya'ya insanlık medeniyetinin başladığı Anadolu'yu Anayurt yapan destan şehir diyoruz. Onun için İnsanlık medeniyetinin başladığı yer diye tabir ediyoruz. Çünkü yerleşik hayatın, devlet hayatının, bürokrasi hayatının, muhasebe kayıtlarının tutulduğu ve taş devrinden demir devrine evrimin demirin silah olarak kullanılması Malatya'da zuhur etmiştir. Malatya'yı medeniyetler merkezi ve medeniyetin doğduğu yer olarak ifade ediyoruz. Anadolu'nun kapılarının 1071 yılında Malazgirt Muharebesi ile açıldığı ifade edilmekte. Ancak 650 yıllarında Malatya sancağı Anadolu'yu Anayurt yapmak için fetihlere başlamıştır. Anadolu 1071 yılından 400 yıl önce Malatya Sancağıyla Türkleşme ve İslamlaşma sürecine girmiştir. Bu anlamda Malatya hem İslam Tarihi açısından hem Türk Tarihi açısından hem de İnsanlık tarihi açısından önemli bir merkez. Bu önemli merkezde özellikle büyüklerimizin destanlar yazması, ilim irfan destanları yazan Mevlanaların, Sadrettin Konevilerin, İbn-ül Arabilerin Malatya'daki Şahabiye Kübra medresesinde müderrislik yapmış olmaları Malatya'yı tarihi açıdan daha önemli kılmaktadır. Günümüzde de Malatya hakikaten Türkiye'de Orta Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da önemli bir şehir. Temizliğiyle, tertibiyle, düzeniyle, hizmetleriyle ve insanların arasındaki barış ve sevgi atmosferinin bütünüyle temayüz etmesi nedeniyle Malatya önemli bir şehirdir. Bu şehirde şehr-ül emin olarak görev yapmak önemlidir. Bunun sorumluluğunda ve idrakindeyiz. Biz de şehrimize hizmet etme noktasında yoğun bir çaba ve gayret içerisindeyiz. Tarım ve Orman Bakanlığımız ve diğer bakanlıklarımız hakikaten Malatya'ya hizmetler noktasında ve bizim taleplerimiz noktasında şimdiye kadar yapılan talepleri de hep yerine getirmişlerdir. Malatya'ya su isale hattı ana hat diye tabir ettiğimiz yaklaşık 13 buçuk kilometrelik bir güzergahta yenileme çalışması noktasında bir talepte bulunmuştuk. İnşallah Haziran ayı içerisinde o süreç gerçekleştirilecek. DSİ Genel Müdürümüz bu konuda çok ilgi gösteriyor ve kendilerine teşekkür ediyorum. Diğer taraftan gerek çevre düzenlemeleriyle, parklarla ve fidan üretimiyle ilgili şimdiye kadar yapmış olduğumuz taleplerin hepsi en güzel şekilde yerine getirilmiştir. En önemlisi de Malatya sanayisinin yenilenmesi noktasında Altay Kışlası alanından Milli Savunma Bakanlığından bin 100 dönüm alan alınınca hemen akabinde bin 800 dönümlük mera alanın da bizlere tahsis edilmesi Malatya açısından önemli bir kazanımdır. İnşallah 2 bin 900 dönümlük alan içerisinde Malatya'nın yeni sanayi sitesinin yapılması anlamında yoğun bir temas içerisindeyiz. Sayın Bakanımıza ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

“Malatya'ya yabancı biri değilim”

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ise yaptığı konuşmada, “Ben Malatya'ya yabancı biri değilim. Malatya akrabalarımızın uzun yıllardır gelip yerleştikleri bir şehrimizdir. İlk görev yerim Malatya Tarım İl Müdürlüğünde olmuştur. Sayın Bakanımızın sorumluluk olarak bizlere verdiği görev içerisinde iller ziyaretimizde ilk ziyaretimizi Malatya'ya yaptık. Bu anlamda Malatya'da bakanlığımıza bağlı olan müdürlerimizle birlikte toplantılarımızı yaptık. Malatya'daki sorunları dinledik. Bunlarla alakalı çözüm yollarını arkadaşlarımızla birlikte görüştük. Ticaret Borsasında tarım sektörüyle alakalı temsilcilerle görüşmelerimizi yaptık. Malatya ziyaretimizde inşallah sorunlara çözüm bulmak ve istek taleplerle birlikte çalışmalarımızı verimli hale getirmek için çalışmalarımızı yürüteceğiz. Misafirperverliğinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç'un ziyaretine Battalgazi İlçe Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, İl Müftüsü Veysel Işıldar ile bazı kurum müdürleri eşlik etti.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Gürkan, Bakan Yardımcısı Tunç'a tablo ve kayısı hediye etti.