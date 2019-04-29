BAL 2. Kademe maçlarının programı

Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un 2. Kademede katılacağı BAL play-off müsabakaları 1. Kademe programı açıklandı.

2018-2019 sezonu Spor Toto BAL play-off müsabakaları 1. Kademe programı 24 Nisan 2019 tarihinde İstanbul'da çekilen kura ile belli oldu.

1.Kademe müsabakaları 4-5 Mayıs 2019 tarihlerinde oynanacak. Play Off 2.Kademe müsabakaları 11-12 Mayıs 2019, 3.Kademe müsabakaları ise 18-19 Mayıs 2019 tarihlerinde oynanacak.

11 grup birincisinin katılacağı müsabakalar sonunda 9 takımın TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazanacağını belirten TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Amatör İşler Kurulu Başkanı Ali Düşmez, müsabakalara katılacak takımlara başarılar diledi.

BAL'da 1.kademe maçlarının programı şöyle:

4 Mayıs

15.00 Bucak Belediye Oğuzhanspor-Somaspor (Denizli Atatürk Stadı), 15.00 1877 Alemdağspor-Modafenspor (Yalova Atatürk Stadı)

5 Mayıs

15.00 Kelkit Belediye Hürriyetspor-Yozgat 1959 FK (Ordu 19 Eylül Stadı), 15.00 68 Aksaray Belediyespor-Akşehir Spor (Mersin Şehir Stadı)

Belediyespor ile birlikte Kocaeli Derincespor ve Ağrı 1970 Spor maç yapmadan BAY olarak geçirecek.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 2.tur maçında Ağrı 1970 Spor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın nerede ve kaçta oynanacağı ise daha sonra açıklanacak.