İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

BAL Ligi

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.

grup 4. haftasında mücadele eden Malatya temsilcileri Arapgir spor ve Yeşilyurt Belediyespor haftayı galip bitirirken, diğer takım Malatya İdmanyurdu ise deplasmanda 12 Bingöl Spor'a 1-0 mağlup oldu.


BAL 2. grup 4. haftasında Malatya takımlarından Arapgirspor kendi sahasında Şanlıurfa Siverek Belediyespor'u, Malatya Yeşilyurt Belediyespor da Şanlıurfa Viranşehir Belediyespor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Malatya İdman Yurdu ise deplasmanda 12 Bingöl Spor'a 1-0 mağlup oldu.


Malatya'nın BAL Ligi takımlarından Akçadağspor ise ligden çekilmişti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.