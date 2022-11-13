grupta mücadele eden Malatya temsilcileri Malatya İdmanyurdu, Arapgirspor'a 2-1 mağlup oldu.

Yeşiltepe Stadı'nda karşı karşıya gelen Malatya İdmanyurdu ve Arapgirspor, ilk yarıda başa baş mücadele ortaya koydular. Arapgirspor'un 2-1 galip geldiği karşılaşmanın golleri ikinci yarıda geldi. Malatya İdmanyurdu, 5.dakikada Mehmet Zencikıran'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra hareketlenen Arapgirspor, 2 dakikada 2 gol kaydederek maçı kazanmasını bildi. Arapgirspor'un gollerini 80.dakikada Burak Ağaoğlu ve 82.dakikada Osman Türkmen kaydetti.

BAL 2. grupta mücadele eden Malatya temsilcileri Malatya İdmanyurdu, Arapgirspor'a 2-1 mağlup oldu.