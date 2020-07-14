Balaban içmelerinde otel yapılacak

birleşimle tamamlandı. 3. birleşim, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

MASKİ Konferans Salonunda düzenlenen Temmuz ayı son birleşiminde önce mazeret bildirimleri okunarak oylandı. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Meclis toplantısında, gündem maddeleri arasında yer alan çeşitli imar konuları, İmar ve Bayındırlık Komisyonu görüşü doğrultusunda kabul edildi. Bazı imar konuları ise yine İmar ve Bayındırlık Komisyonu görüşü doğrultusunda ertelendi.

Balaban İçmelerinde otel yapılacak

Gündem maddeleri arasında yer alan Darende İlçesi Belediyesi'nin Balaban İçmeleri'nde otel yapımı ile ilgili imar değişikliği talebi de kabul edildi. Karar doğrultusunda Balaban İçmelerinde Darende Belediyesi tarafından 6 katlı bir otel yapılacak.

Ağustos Ayı Toplantısı

Yaptığı 3.birleşimle Temmuz ayı çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediye Meclisi, Ağustos Ayı Toplantısının ilk birleşimini 12 Ağustos 2020 Çarşamba günü saat 14.00'de yapılmasını kararlaştırdı.