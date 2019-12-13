Balabanlılar yöresel ürünlerini satacak

Malatya'nın Darende ilçesi Balaban Mahallesinde yaşayan vatandaşlar üreteceği yöresel ürünleri kooperatif kanalıyla satacak.

Darende ilçesi Balaban Mahallesinde vatandaşlarla toplantı düzenlendi. Toplantıya, Darende Kaymakam Malik Çalışır başkanlık etti. Kaymakam Çalışır, yaptığı konuşmada, vatandaşların sorunlarını dinlemek için bir araya geldiklerini ifade ederek, “ Kurum amirlerimizle burada sorunlarınız ve çözüm önerileriniz varsa onları dinleyeceğiz. Kaymakamlığımız hizmet alanı dışındaki sorunlarınız olursa onları da ilgili birimleri ileteceğiz. Sık sık bir araya geleceğiz. Bizler devletin ilçedeki temsilcileri olarak sizlere hizmet etmek için varız" dedi. Toplantıda, mahalle sakinleri çeşitli dilek ve temennilerini söz alarak dile getirdiler. Kurum amirleri tarafından not alınan sorunların çözümü yönünde gerekli çalışmaların yapılacağı belirtildi. Balaban Mahallesi Muhtarı Cemal Çelebi yaptığı konuşmada, “Balabana Kalkınma Kooperatifi kurduk. Yörede vatandaşlar tarafından üretilecek kayısı reçeli, çilek reçeli, erişte ve yöresel ürünlerin satışı için bir market talebinde bulundum ve 2020 programına alındı. İnşallah mahallemizdeki ev hanımlarımızın hazırladığı ürünlerin pazarlayacağı yer yapılacak. Balaban mahalle sakinlerinin çıkarına olacak çalışmaları yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Balaban Mahallesinde yapılan toplantıya, Kaymakam Malik Çalışır'ın yanı sıra, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Jandarma Bölük Komutanı Ufuk Kale, Yazıişleri Müdürü Mehmet Maden, Sağlık gurup başkanı Mehmet Fatih Yılmaz, Tarım ve Orman Müdürü Fatih Kurt, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaattin Ateş, Muhtar Cemal Çelebi ve vatandaşlar katıldı.