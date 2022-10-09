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BAL'da Malatya takımları mağlup

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.

grup 2. hafta karşılaşmalarında Malatya takımları mağlup oldu.


Malatya İdmanyurdu, Elazığ Aksarayspor ile Malatya Yeşiltepe 1 nolu sahada karşı karşıya geldi. Karşılaşmada, Malatya İdmanyurdu 2-1 öne geçmesine rağmen karşılaşma sonucunda rakibi Elazığ Aksarayspor 4-2 mağlup oldu. Arapgirspor da, Tunceli Dersimsporla Malatya Arapgir stadında karşı karşıya geldi. Arapgirspor karşılaşmayı 3-0 mağlup bitirdi. Yeşilyurt Belediyespor ise deplasmanda 12 Bingölspor ile Bingöl Şehir Stadında karşı karşıya geldi. Yeşilyurt Belediyespor rakibine 1-0 mağlup oldu. Akçadağspor da deplasmanda Elazığ temsilcisi Fırat Üniversitesi Gençlik Spora 4-0 mağlup oldu.


BAL 2. grup 2. hafta karşılaşmalarında Malatya takımlarının tamamı mağlup oldu.

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