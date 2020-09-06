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Balıkçılara sıcak hava darbesi

Av yasağının 1 Eylül’de kalkmasıyla balıkçılar denize açılırken, balık çeşitleri de tezgahları doldurdu.

Av yasağının 1 Eylül'de kalkmasıyla balıkçılar denize açılırken, balık çeşitleri de tezgahları doldurdu. Malatya'da tezgahlarda çeşitliliğe rağmen sıcak hava nedeniyle balık beklenen ilgiyi görmüyor.


Malatya Kasap ve Balık Pazarında, aylardır boş tezgahlar, av sezonu ile birlikte doldu. Sezonun başlaması ile tezgahları taze ve çeşit çeşit balıklar süslerken, sıcak havalar nedeniyle balıklar beklenen ilgiyi görmüyor. Sezonda umduklarını bulamayan balıkçı esnafı ise hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte talebin artacağını söyledi. Esnaftan Abdurrahman Güleç, "Balık sezonu açıldı. Balıklar da güzel. Fakat hava sıcaklığından dolayı, vatandaşlarımızın talebi biraz az. Çünkü vatandaşlarımız havaların soğumasını bekliyor hava sıcaklığı düşerse vatandaşlarımızın balıklara talebi yükselir" dedi.


Satışların sıcaklıklarla birlikte azaldığını belirten esnaf Mehmet Yılmaz ise, "Şu anda balık satışlarımız fazla yok diyebilirim. Hava sıcaklığı yüksek olduğundan dolayı balık satışlarımız fazla yok. Ama hava sıcaklığı düşmeye başlayınca balıklara ilgi artar" şeklinde konuştu.


Korona virüs salgınının yaşandığı bu dönemde vatandaşlara bol miktarda balık tüketilmesini öneren balıkçılar, sürekli balık tüketmeleri nedeniyle balıkçı esnafının direncinin yüksek olduğunu ve bu güne kadar hiçbir balıkçı esnafının korona virüse yakalanmadığını ileri sürdü.



Balık fiyatları


Öte yandan, tezgahlarda istavritin kilosu 25 TL, levreğin kilosu 45 TL, uskumrunun 22 TL, hamsinin kilosu 15 TL, alabalığın kilosu 15 TL, Karadeniz somonunun fiyatı 30 TL'den satışa sunuluyor. Balıkçılar, kentte 25 TL'den satılan istavritin iki hafta içerisinde kilosunun 15 TL'ye kadar düşmesini de beklediklerini kaydetti.

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