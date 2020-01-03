Balıkta KDV'nin düşmesinden esnaf da vatandaş da memnun

Su ürünlerindeki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesiyle balık fiyatlarında düşüş yaşanması bekleniyor.

KDV indirimi ile balık fiyatlarının düşecek olması hem balık satan esnafı hem de vatandaşları sevindirdi. Malatya Balık Pazarı esnafından Mahmut Şişman, toptan balık tesliminde katma değer vergisi (KDV) oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi nedeniyle, balık fiyatlarında düşüş yaşanmasını beklediklerini ifade etti. Mahmut Şişman, "Balık fiyatının düşmesi demek, vatandaşın daha fazla balık alımı ve tüketmesi demektir. Bugün 17 TL'ye verdiğimiz balığı, bundan sonra 15 TL'ye satacağız. Bu da hem vatandaşı hem de biz esnafları olumlu yönde etkileyecektir" dedi.

Müslüm Aktaş isimli vatandaş da KDV indirimi ile balık fiyatlarının düşmesini beklediklerini dile getirerek, “Fiyat düşünce daha fazla balık tüketme imkanımız olacak. KDV'nin düşmesi biz vatandaşların yüzünü güldürdü. Bu sayede balık tüketimimiz artacak” şeklinde konuştu.