Balkondan düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Malatya'da balkondan düşen 1 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayvalık Sokak'ta bulunan bir site içerisinde 1 yaşındaki A.F.B. evlerinin balkonundan zemine düştü. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayın gerçekleştiği ikamette inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.