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Bandrolsüz 212 adet kitap ele geçirildi

Malatya’da, 2 iş yerinde 187 adet bandrolsüz kitap, 2 iş yerinde ise 25 adet fotokopi-kitap olmak üzere toplamda 212 adet mevzuata muhalif materyal ele geçirildi.

Malatya'da, 2 iş yerinde 187 adet bandrolsüz kitap, 2 iş yerinde ise 25 adet fotokopi-kitap olmak üzere toplamda 212 adet mevzuata muhalif materyal ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada, Malatya il merkezinde faaliyet gösteren 8 kırtasiye ve 10 kitapevine yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde; 2 iş yerinde 187 adet bandrolsüz kitap, 2 iş yerinde ise 25 adet fotokopi-kitap olmak üzere toplamda 212 adet mevzuata muhalif materyal tespit edildi.


Adli tahkikata başlanıldı.

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